Zabrze tłem dla filmu "Nieśmiertelny"

Śląskie miasto nieoczekiwanie przykuło uwagę kinomanów z całego kraju, stając się areną działań filmowców. To właśnie w Zabrzu powstają ujęcia do odświeżonej wersji słynnego filmu „Nieśmiertelny” („Highlander”), będącego jednym z najbardziej oczekiwanych projektów fantasy nadchodzących lat.

Główne prace skupiają się w rejonie monumentalnego kościoła św. Józefa zlokalizowanego przy ulicy Roosevelta, gdzie rozstawiono ogromne zaplecze techniczne. Wokół zabytkowej budowli pracują maszyny budowlane, do środka wnoszone są rekwizyty, a charakterystyczne szyby świątyni zasłonięto przed wzrokiem ciekawskich. Zabytkowy gmach przechodzi tym samym gruntowną wizualną metamorfozę na potrzeby wielkiego ekranu.

Chociaż twórcy nabierają wody w usta, obecność ekipy pracującej nad remake'iem zdradzają konkretne poszlaki, takie jak ciężarówka zaparkowana w rejonie Areny Zabrze. Identyczny pojazd techniczny widziano wcześniej podczas realizacji zdjęć w Częstochowie, gdzie pracował dokładnie ten sam zespół logistyczny zajmujący się hollywoodzką superprodukcją.

Okoliczni mieszkańcy od kilku dni śledzą potężne zamieszanie wokół miejscowej parafii, a internet zalewają amatorskie materiały z przygotowań do nagrań. Dostęp do planu zdjęciowego jest rygorystycznie kontrolowany przez ochronę, co skutecznie podgrzewa atmosferę tajemnicy i uniemożliwia podejrzenie szczegółów realizowanych aktualnie scen.

Zmiany dla parafian w Zabrzu z powodu zdjęć do filmu

Wątpliwości rozwiał oficjalny komunikat wydany przez parafię św. Józefa, który jednoznacznie potwierdził obecność filmowców w obiekcie sakralnym. Miejscowy proboszcz uprzedził wiernych, że prace na planie wymuszają tymczasową zmianę lokalizacji codziennych nabożeństw.

W związku z tym, że w naszym kościele będą nagrywane sceny do filmu, wszystkie Msze św. będą celebrowane pod krzyżem na Golgocie. Od czwartku do środy przyszłego tygodnia nabożeństwa będą odbywać się w krypcie – przekazała 28 maja parafia.

Prawdziwą zagadką pozostaje ewentualna wizyta gwiazd światowego formatu na śląskiej ziemi. Na ten moment brakuje oficjalnych potwierdzeń dotyczących przyjazdu Henry'ego Cavilla, Russella Crowe'a czy Dave'a Bautisty, jednak sama szansa na ich spotkanie mocno działa na wyobraźnię fanów z całego regionu.

Nadchodzące widowisko to nowa wersja kultowego klasyka z 1986 roku, opowiadającego o losach nieśmiertelnych wojowników toczących odwieczną batalię o wyjątkową nagrodę dla jedynego ocalałego. Historia skupia się na postaci Connora MacLeoda, czyli szkockiego rębajły, który z czasem uświadamia sobie swoją nieśmiertelną naturę.

W główną rolę w nadchodzącym remake'u wcieli się Henry Cavill, doskonale znany widzom z uniwersum „Wiedźmina” oraz filmowych adaptacji komiksów o Supermanie. W roli jego doświadczonego mentora zobaczymy nagrodzonego Oscarem Russella Crowe'a, z kolei kreację bezwzględnego Kurgana powierzono amerykańskiemu aktorowi Dave'owi Bautiście.

Co ciekawe, w doniesieniach sprzed kilku miesięcy jako polskie lokacje wymieniano wyłącznie Łódź oraz Częstochowę. Zabrze nie pojawiało się w pierwotnych planach produkcyjnych, dlatego wizyta amerykańskiej ekipy w pobliżu jednego z symboli miasta jest tak sporym zaskoczeniem dla kinomanów.

Jeśli doniesienia z planu ostatecznie się potwierdzą, śląskie miasto znajdzie się w elitarnym gronie polskich miejsc, które zostaną uwiecznione w głośnej, globalnej produkcji filmowej. Światowa premiera kinowa nowego „Nieśmiertelnego” została wstępnie zaplanowana na koniec 2026 roku.

Poniżej prezentujemy fotograficzną relację prosto z hollywoodzkiego planu: