37-letni mężczyzna utonął w zbiorniku

Dramatyczne poszukiwania rozpoczęły się w sobotę wieczorem. Około godziny 19:00 37-letni mężczyzna wszedł do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Kostkowicach. Po pewnym czasie stracono z nim kontakt i pojawiło się podejrzenie, że mógł znaleźć się pod powierzchnią wody.

– Zawierciańscy policjanci wczoraj otrzymali zgłoszenie, że około godziny 19 do zbiornika wodnego w Kostkowicach przy ul. Stawowej wszedł 37-letni mężczyzna i do chwili zgłoszenia nie było z nim kontaktu. Na miejscu pracowały służby, które dziś znów prowadziły akcję poszukiwawczą. Niestety finał działań jest tragiczny. Ciało 37-latka zostało znalezione w wodzie – przekazała komisarz Marta Wnuk, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym specjalistyczną grupę nurków z Bytomia. Ratownicy prowadzili poszukiwania w zbiorniku, sprawdzając kolejne fragmenty akwenu.

Akcja była kontynuowana również w niedzielę, 16 sierpnia. Niestety po wznowieniu działań ratownicy dokonali tragicznego odkrycia. Ciało 37-letniego mężczyzny zostało odnalezione w wodzie i wyłowione na brzeg.

Na miejscu prowadzone są teraz dalsze czynności. Śledczy będą ustalać dokładny przebieg zdarzenia oraz okoliczności śmierci mężczyzny.

Policja apeluje o zdroworozsądkowe podejście nad wodą

Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą.

– Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i szczególnej ostrożności nad wodą – podkreśla kom. Marta Wnuk.

Służby przypominają, że nawet pozornie spokojny zbiornik może być niebezpieczny. Wchodzenie do wody w miejscach niestrzeżonych i nieprzeznaczonych do kąpieli wiąże się z ryzykiem, którego nie należy lekceważyć.