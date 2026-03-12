Makabrycznego odkrycia dokonano w środę, 25 lutego, w jednym z bloków przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka. To właśnie tam ujawniono zwłoki trzyosobowej rodziny R. Nie żyją niemal 95-letni małżonkowie, Stanisława i Zbigniew, a także ich około 60-letni syn Jerzy. Wiadomość o tragedii zszokowała lokalną społeczność, zwłaszcza że zmarli przez dłuższy czas przebywali w zamkniętym lokalu, a nikt z otoczenia nie zorientował się, że doszło do dramatu.

Śmierć w Siemianowicach Śląskich. Prokuratura o wynikach sekcji zwłok

Śledczy wciąż usiłują ustalić, co dokładnie doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii.

- Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu. Badania krwi wykluczyły tlenek węgla, ciała nie miały obrażeń mechanicznych, a alkohol wykryto jedynie w minimalnych ilościach wynikających z procesów gnilnych. Ciała były w stanie rozkładu, leżały w mieszkaniu kilka dni. Nie da się określić, czy wszyscy zmarli jednocześnie, czy w odstępach czasu - przekazała prok. Cedzyńska z Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich.

Jak przekazała przedstawicielka organów ścigania w rozmowie z "Super Expressem", kluczowe dla rozwiązania sprawy okażą się szczegółowe badania histopatologiczne. To ich wyniki mają ostatecznie wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu całej trójki.

Tak mieszkała zmarła rodzina:

Zmarła rodzina z Siemianowic Śląskich. Uwagę sąsiadki zwrócił jeden szczegół

Mieszkańcy osiedla wspominają bliskich jako osoby niezwykle ciche i trzymające się na uboczu. Ze względu na zaawansowany wiek, seniorzy rzadko opuszczali swoje cztery kąty, a obowiązek robienia sprawunków spoczywał zazwyczaj na 60-letnim Jerzym. Ostatnio w ogóle nie widywano ich na zewnątrz. Czujność jednej z sąsiadek wzbudziło dopiero zapalone przez całą dobę światło. To właśnie jej niepokój doprowadził służby do makabrycznego znaleziska.

Straż pożarna oraz policja błyskawicznie sprawdziły lokal pod kątem obecności tlenku węgla, jednak mierniki niczego nie wykazały, wykluczając najczęstszą zimową przyczynę nagłych zgonów. Zabezpieczone ślady nie wskazują również na udział osób trzecich ani na próbę włamania. Biegli medycyny sądowej nie dopatrzyli się na ciałach żadnych urazów, a śladowe ilości alkoholu w organizmach były jedynie naturalnym efektem procesów rozkładowych.

Silny rozkład zwłok ewidentnie świadczy o tym, że domownicy nie żyli już od dłuższego czasu. Prokuratorzy nie są na razie w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy rodzina odeszła w tym samym momencie, czy zmarli kolejno po sobie. Odpowiedzi na te pytania mają przynieść zaplanowane na nadchodzący tydzień dogłębne analizy pobranych wycinków.

Tragedia na ulicy Zgrzebnioka. Śledczy badają sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci

Obecnie postępowanie toczy się w oparciu o przepisy dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Służby otwarcie przyznają, że zagadka zgonu rodziny R. należy do wyjątkowo mrocznych i skomplikowanych. Sąsiedzi nie ukrywają przerażenia faktem, że tak potworny dramat rozegrał się tuż za ścianą, w absolutnej ciszy, a jedynym znakiem ostrzegawczym była niegasnąca żarówka.

Cała okolica pogrążona jest w głębokim szoku. Ludzie nieustannie zachodzą w głowę, jaki dramat mógł rozegrać się w na pozór zwyczajnym i spokojnym lokalu mieszkalnym.

Pełen obraz sytuacji poznamy dopiero po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur medycznych i kryminalistycznych. Przeprowadzona sekcja, oczekiwane wyniki badań histopatologicznych oraz drobiazgowe śledztwo mają ostatecznie rzucić światło na tę ponurą historię, która wstrząsnęła całym miastem i zostawiła po sobie mnóstwo znaków zapytania.