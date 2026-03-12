"Business Insider Polska" powraca z najnowszym rankingiem najlepszych miast do życia w Polsce. Dziennikarze serwisu po raz kolejny porównali 16 miast pod względem trzech kluczowych wskaźników ekonomicznych i w trzech aspektach pozafinansowych.

"Zebraliśmy kluczowe liczby z 16 miast (po jednym z każdego województwa), opisujące stan na koniec 2025 r. i początek 2026 r. Wzięliśmy pod lupę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki. Dodatkowo porównaliśmy istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty, takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza" - pisze Damian Słomski.

Katowice wciąż wysoko, ale gorzej niż ostatnio

W najnowszej edycji rankingu opublikowanego przez portal Business Insider najlepszych miast do życia w Polsce Katowice wciąż utrzymują się w czołówce. Stolica Śląska może pochwalić się najlepszą dostępnością mieszkań w Polsce, a przy tym jednym z najniższych poziomów bezrobocia – trzecie miejsce w kraju. To sprawia, że Katowice stają się prawdziwym magnesem dla osób szukających komfortowego życia w metropolii.

– Katowice wciąż oferują mieszkańcom najlepszy dostęp do mieszkań, przy relatywnie niskim bezrobociu, co w połączeniu z poprawiającą się infrastrukturą i usługami czyni miasto bardzo atrakcyjnym miejscem do życia – komentują eksperci.

Stolica Śląska od kilku lat konsekwentnie poprawia swoją pozycję w rankingach jakości życia. Największą siłą Katowic jest dostępność mieszkań – w przeliczeniu na średnie zarobki, mieszkań w tym mieście można kupić najłatwiej w Polsce. Dla wielu rodzin i młodych osób, które szukają swojego pierwszego mieszkania, Katowice stały się wymarzonym wyborem.

Nie bez znaczenia jest również niskie bezrobocie. Stolica Śląska znajduje się na trzecim miejscu w kraju, co oznacza, że mieszkańcy mają realną szansę na stabilną pracę i dobre wynagrodzenie. Choć pod względem średnich zarobków Katowice spadły w tym rankingu na 4. miejsce, miasto nadal utrzymuje pozycję lidera w kategorii dostępności mieszkań, a to dla wielu osób decydujący czynnik przy wyborze miejsca do życia.

Śląsk rośnie w siłę

Nie tylko Katowice przyciągają uwagę ekspertów i mieszkańców. Śląskie miasta konsekwentnie pokazują, że region rozwija się dynamicznie – pod względem inwestycji, komunikacji miejskiej i usług publicznych. Wysoką pozycję Katowic w rankingu wspierają również dostęp do lekarzy, poprawiająca się jakość powietrza i stosunkowo niski poziom przestępczości.

To, co wyróżnia Katowice, to równowaga między ekonomią a komfortem życia. Miasto oferuje nie tylko miejsca pracy i mieszkania w przystępnych cenach, ale też przestrzeń do rekreacji, bogatą ofertę kulturalną i łatwy dostęp do edukacji. W efekcie stolica Śląska staje się jednym z najbardziej przyjaznych do życia miast w Polsce.

Co mówią liczby?

Dostępność mieszkań: Katowice liderem w kraju – najlepszy stosunek cen mieszkań do zarobków.

Bezrobocie: 3. miejsce w Polsce, co oznacza stabilną sytuację na rynku pracy.

Średnie wynagrodzenie: 4. miejsce w zestawieniu największych miast.

Infrastruktura i usługi: poprawa jakości powietrza i krótsze kolejki do lekarzy.

Choć Katowice spadły z pierwszego miejsca w kategorii ogólnej na trzecie miejsce, ich potencjał pozostaje niezaprzeczalny. Stolica Śląska pokazuje, że może łączyć dostępność mieszkań, stabilną pracę i komfort życia w jednym miejscu – a to dla mieszkańców najważniejsze.

Katowice na zdjęciach:

7

Najlepsze miasto do życia w Polsce w 2026 roku

W poprzedniej odsłonie rankingu, opublikowanej latem ubiegłego roku, pierwsze miejsce zajmowały Katowice. Za nimi znalazły się kolejno Poznań, Rzeszów oraz Gdańsk. W najnowszym zestawieniu doszło jednak do zmian na szczycie. Tym razem liderami zostały ex aequo Poznań i Rzeszów, a tuż za nimi uplasowały się Katowice oraz Lublin. Na samym końcu rankingu znalazły się Kielce, które uznano za miasto oferujące obecnie najsłabsze warunki do życia.

Warszawa wyróżnia się możliwością rozwoju zawodowego i dostępem do usług, a Lublin imponuje krótkimi kolejkami do lekarzy i spokojem osiedli. W wielu miastach wciąż istnieją wyzwania – wysokie ceny mieszkań, przeciętne zarobki czy problemy z jakością powietrza – ale ogólnie patrząc, Polacy mają coraz więcej miejsc, gdzie życie staje się wygodne i stabilne.

Źródło: Business Insider Polska