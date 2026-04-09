Tajemnica z 2010 roku ostatecznie rozwiązana. Zapadły surowe wyroki za zabóstwo Sławomira W.

Tajemnicze zniknięcie Sławomira W. Przełom w śledztwie po dziesięciu latach

Historia ma swój początek w 2010 roku. Policjanci z Wielkopolski otrzymali zgłoszenie o zaginięciu Sławomira W. Od tego czasu śledczy prowadzili czynności, próbując ustalić jego los oraz okoliczności zniknięcia.

- W związku z tym do sprawy włączyli się policjanci z Wydział d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Prowadzone przez nich działania operacyjne pozwoliły ustalić, że mężczyzna był powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednej z wielkopolskich drużyn piłkarskich oraz utrzymywał kontakty z osobami związanymi z przestępczością narkotykową na terenie Śląska - informują policjanci ze śląskiej komendy.

Przełom w sprawie nastąpił dopiero w 2020 roku. Wtedy funkcjonariusze z Katowic ustalili, że zaginiony padł ofiarą zabójstwa. Udało się odtworzyć przebieg wydarzeń i wskazać osoby odpowiedzialne za zbrodnię. Z ustaleń wynikało, że motywem były porachunki związane z handlem narkotykami.

- Do działań w tym zakresie włączyli się również funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, a czynności prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Katowicach - zaznaczają mundurowi.

Uprowadzenie w Zabrzu i zacieranie śladów zbrodni

Śledczy ustalili, że Sławomir W. został uprowadzony w Zabrzu, a następnie wywieziony poza miasto, gdzie doszło do jego zabójstwa. Po wszystkim sprawcy próbowali ukryć ciało i zatrzeć ślady przestępstwa. W trakcie dochodzenia zabezpieczono także broń palną należącą do podejrzanych. Przy ustalaniu jej pochodzenia policjanci współpracowali z zagranicznymi służbami, w tym z FBI oraz niemieckim Federalnym Urzędem Kryminalnym.

- W dalszym etapie postępowania materiał sprawy został objęty śledztwem prowadzonym przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. W tym zakresie prowadzone były czynności dotyczące przestępczości narkotykowej, w tym obrotu znacznymi ilościami środków odurzających oraz ich wewnątrzwspólnotowego nabycia - tłumaczą funkcjonariusze.

Po zebraniu pełnego materiału dowodowego prokurator postawił podejrzanym zarzuty obejmujące zarówno zabójstwo, jak i przestępstwa narkotykowe oraz inne czyny.

Surowe kary za morderstwo Sławomira W. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

Sprawa zakończyła się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach. 3 marca 2026 roku zapadł wyrok, w którym trzech mężczyzn uznano za winnych. Przemysław P. usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, Adam S. został skazany na 25 lat więzienia, a Patryk S. na blisko 12 lat.

To jednak nie koniec. Sąd uznał oskarżonych oraz inne osoby powiązane ze sprawą za winnych również przestępstw narkotykowych, nielegalnego posiadania broni i amunicji, a także składania fałszywych zeznań.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie