17-latek zatrzymany przez ABW. Prokuratura mówi o planowaniu zamachu

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym, propagowanie nazistowskich i faszystowskich treści oraz przygotowywanie zamachu, w którym celem miało być życie wielu osób.

Do zatrzymania doszło 18 września 2026 roku. Funkcjonariusze ABW działali w porozumieniu z prokuratorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Prokuratura poinformowała o szczegółach sprawy.

Według śledczych materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Pawła G. zarzucanych mu przestępstw. Kluczowe znaczenie miały mieć między innymi wyniki przeszukania jego miejsca zamieszkania oraz analiza telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, w zabezpieczonej korespondencji znajdowały się informacje dotyczące planowania masowych ataków.

Śledczy wskazują, że rozmowy miały dotyczyć m.in. ataku na szkołę i meczet, obserwowania potencjalnych celów oraz sposobów przeprowadzenia zamachów.

W korespondencji miały pojawiać się również informacje dotyczące pozyskania broni, amunicji i wyposażenia wojskowego. Mowa miała być także o wykorzystaniu granatów oraz koktajli Mołotowa.

W domu znaleziono noże i bagnet

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 17-latka funkcjonariusze mieli zabezpieczyć m.in. noże oraz bagnet do karabinka typu AKM. Znaleziono również książki, naszywki i inne przedmioty zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.

Według prokuratury istotne informacje miały zostać ujawnione również podczas analizy danych znajdujących się na zabezpieczonych telefonach i innych nośnikach.

To właśnie na podstawie zgromadzonego materiału śledczy przedstawili Pawłowi G. trzy zarzuty:

Prokuratura zarzuca 17-latkowi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem miało być popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie treści nazistowskich i faszystowskich oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.

Drugi zarzut dotyczy publicznego nawoływania do nienawiści oraz propagowania faszystowskiego i nazistowskiego ustroju państwa. Śledczy zarzucają mu również posiadanie w celu rozpowszechniania w internecie przedmiotów i plików zawierających nazistowską i faszystowską symbolikę.

Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowywania zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym.

Według prokuratury przygotowania miały obejmować m.in. wejście w porozumienie z inną osobą, planowanie zakupu broni i wyposażenia wojskowego oraz zdobywanie informacji dotyczących działalności ugrupowań terrorystycznych.

17-latek nie przyznał się do winy

Paweł G. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Oznacza to, że przedstawione przez prokuraturę ustalenia dotyczą obecnie zarzutów i materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie. O winie podejrzanego rozstrzygnie sąd. Prokurator uznał, że dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania konieczne jest zastosowanie wobec Pawła G. tymczasowego aresztowania.

20 września skierowano w tej sprawie wniosek do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Prokuratura wskazała m.in. na obawę bezprawnego utrudniania postępowania, wieloosobowy charakter sprawy oraz grożącą podejrzanemu surową karę. Wskazano również na uzasadnioną obawę popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu.

Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował o zastosowaniu wobec 17-latka tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Berlin po zamachu terrorystycznym w Tiergarten:

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Grozi mu do 15 lat więzienia

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób zagrożone jest karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo obejmuje również inne osoby. Sprawa dotycząca dwóch kolejnych osób, które miały współdziałać z podejrzanym, została przekazana do właściwych sądów rodzinnych i nieletnich.

Postępowanie prowadzone przez ABW i Prokuraturę Krajową nadal trwa. Śledczy wyjaśniają m.in. zakres działalności grupy, rolę poszczególnych osób oraz rzeczywisty stopień przygotowania planowanych działań.