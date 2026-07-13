Agresywny pasażer obrażał nastolatki z Ukrainy

Nagranie z autobusu MZK w Bielsku-Białej wywołało falę oburzenia. Na filmie widać agresywnego pasażera, który obraża grupę nastoletnich dziewczynek i kieruje pod ich adresem wulgarne, ksenofobiczne wyzwiska. Zdarzenie miało miejsce 12 lipca w autobusie kursującym przez al. Armii Krajowej. Z komunikatów słyszanych w tle wynika, że mógł to być autobus linii nr 8.

Na nagraniu słychać, jak mężczyzna krzyczy do dziewczynek, każąc im wracać do Ukrainy i używając wobec nich obraźliwych słów. W pewnym momencie jedna z nastolatek pyta, dlaczego na nią krzyczy. W odpowiedzi słyszy jedynie kolejne agresywne komentarze. Chwilę później inna dziewczynka zwraca uwagę, by jej nie dotykał, po czym mężczyzna ponownie kieruje pod jej adresem obraźliwe słowa.

Zaatakowane dziewczynki miały zaledwie 12 lat. Mimo agresywnego zachowania zachowały spokój. Na nagraniu nie widać jednak, by inni pasażerowie natychmiast stanęli w ich obronie.

Początkowo sprawa nie została oficjalnie zgłoszona policji, jednak po publikacji filmu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej rozpoczęli czynności z urzędu. Rzecznik bielskiej policji podkreślił, że w mieście nie ma miejsca na zachowania o charakterze ksenofobicznym.

– Tożsamość mężczyzny została ustalona. Dziś przed godziną 10.00 został on zatrzymany przez policjantów. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, kiedy zatrzymany zostanie przesłuchany. Trzeba dać policjantom czas na sprawne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności procesowych – przekazał podkom. Sławomir Kocur, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Miejski Zakład Komunikacyjny stanowczo reaguje

W sprawie obszerne oświadczenie wydał także Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. Spółka poinformowała, że natychmiast zabezpieczyła monitoring z autobusu i przekazała go policji. Jak przekazano, analiza nagrań wykazała, że kierowca po usłyszeniu krzyków zwrócił się do agresywnego pasażera z prośbą o zachowanie spokoju, próbując odwrócić jego uwagę od dziewczynek. Następnie doszło do wymiany zdań, a na najbliższym przystanku kierowca polecił mężczyźnie opuścić autobus.

MZK poinformowało również, że sprawca został zatrzymany przez policję. Co więcej, okazało się, że jest on pracownikiem spółki.

Okazało się, że jest to pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku kierowcy, od dłuższego czasu przebywający na zwolnieniu lekarskim. Wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy - przekazał MZK w Bielsku-Białej.

Spółka złożyła zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa. W porozumieniu z Prezydentem Miasta Bielska-Białej deklaruje także kontakt z poszkodowanymi dziewczynkami, aby omówić możliwe formy wsparcia oraz działania zmierzające do zapewnienia im należnego zadośćuczynienia.

MZK i władze miasta podkreślają, że stanowczo potępiają wszelkie przejawy agresji, przemocy i dyskryminacji oraz zapewniają, że tego rodzaju zachowania nie będą tolerowane w przestrzeni publicznej.

Bielsko-Biała na zdjęciach: