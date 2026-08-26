Strzelanina na Śląsku! Padły strzały podczas akcji policji i CBŚP. Poszkodowany funkcjonariusz

W akcji uczestniczyli policjanci oraz funkcjonariusze CBŚP.

Samochód potrącił jednego z mundurowych.

Podczas próby zatrzymania pojazdu padły strzały.

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Funkcjonariusze próbowali zatrzymać samochód. Padły strzały

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Żorach podczas akcji prowadzonej przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać samochód. Pojazd nie zatrzymał się i potrącił jednego z mundurowych. W tym momencie padły strzały.

- W trakcie czynności jeden z policjantów został potrącony przez pojazd. Inny funkcjonariusz oddał w kierunku samochodu strzały, których celem było jego unieruchomienie. Pojazd został zatrzymany, a następnie zatrzymano również znajdujące się w nim osoby - przekazał Radiu ESKA Marcin Leśniak z policji w Żorach.

Policjant ranny, ale nie trafił do szpitala

Potrącony funkcjonariusz został poszkodowany. Jak udało się ustalić, jego obrażenia nie są poważne. Mundurowemu udzielono pomocy na miejscu. Nie było potrzeby przewożenia go do szpitala.

Szczegóły policyjnej akcji i okoliczności, w jakich padły strzały, są obecnie wyjaśniane.