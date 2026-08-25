Nowe twarze w TAURON GTK Gliwice! Klub wzmacnia skład przed sezonem

Przed kibicami TAURON GTK Gliwice kolejny sezon pełen koszykarskich emocji. Klub z Gliwic intensywnie pracuje nad budową zespołu, który w sezonie 2026/2027 ma powalczyć o jak najlepszy wynik. W ostatni weekend ogłoszono dwa kolejne transfery.

Justin Gray dołącza do TAURON GTK Gliwice

Pierwszym z nowych zawodników jest Justin Gray. Amerykanin ma 198 cm wzrostu i może występować na pozycji niskiego skrzydłowego. Jak informuje klub, zawodnik ma wzmocnić zespół swoją wszechstronnością i doświadczeniem.

Gray jest kolejnym zagranicznym zawodnikiem w składzie gliwickiej drużyny. Jego transfer został ogłoszony 16 sierpnia.

Mistrz Afryki zagra w Gliwicach

Dzień później klub poinformował o kolejnym głośnym transferze. Do zespołu dołączył Selton Miguel, 25-letni reprezentant Angoli.

Mierzący 193 cm zawodnik ma za sobą grę w NCAA, gdzie reprezentował m.in. Kansas State, South Florida oraz Maryland. W sezonie 2023/2024 otrzymał wyróżnienia dla najlepszego rezerwowego oraz zawodnika, który zrobił największy postęp w konferencji AAC.

Największym sukcesem Miguela jest jednak ostatni AfroBasket. W 2025 roku razem z reprezentacją Angoli sięgnął po złoty medal i tytuł mistrza Afryki.

Na parkiecie Miguel może występować jako combo guard. Łączy atletyzm, dobrą grę w obronie, rzut z dystansu i dynamiczne wejścia pod kosz. Klub podkreśla również jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w reprezentacji Angoli.

Radio ESKA partnerem TAURON GTK Gliwice

Nowy sezon zapowiada się więc w Gliwicach bardzo ciekawie. Radio ESKA jest partnerem TAURON GTK Gliwice, dlatego będziemy razem z Wami śledzić najważniejsze wydarzenia związane z zespołem, jego nowymi zawodnikami oraz kolejnymi spotkaniami.

TAURON GTK Gliwice rozpocznie sezon 2026/2027 od meczu z MKS Dąbrowa Górnicza. Spotkanie zaplanowano na 4 października o godz. 12:30.

Wszystko wskazuje na to, że w Arenie Gliwice emocji nie zabraknie. A Radio ESKA będzie tam razem z Wami!