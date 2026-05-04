Były więzień nękał strażnika w Zabrzu. Miał go śledzić przez miesiąc

Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z funkcjonariuszy pełniących służbę w zabrzańskim areszcie śledczym zgłosił, że jest uporczywie śledzony przez kierowcę mazdy. Z policyjnych ustaleń wynika, że nękanie trwało od 3 kwietnia, czyli przez blisko miesiąc. 27-latek miał regularnie obserwować pokrzywdzonego i jeździć za nim, co wzbudziło w funkcjonariuszu uzasadnione poczucie zagrożenia dla życia i zdrowia. Gdy samochód stalkera po raz kolejny pojawił się w pobliżu aresztu, o sprawie natychmiast powiadomiono policję.

Zatrzymanie pod aresztem. 27-latek jeździł z dwoma zakazami

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji III w Zabrzu błyskawicznie podjęli interwencję i namierzyli wskazany pojazd. Podczas kontroli drogowej okazało się, że za kierownicą siedzi 27-letni mieszkaniec Zabrza, który w przeszłości odbywał karę właśnie w tym areszcie. To jednak nie wszystko, ponieważ sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna zignorował prawo. Ciążyły na nim dwa czynne zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi, oba wydane przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.

Zarzuty za stalking i złamanie zakazu. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, a następnie doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzuty dotyczące zarówno stalkingu, jak i niestosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego. Za popełnione przestępstwa 27-latkowi grozi surowa kara, nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina. Stalking to przestępstwo, na które trzeba reagować

Uporczywe nękanie, czyli stalking, jest przestępstwem, którego nie wolno bagatelizować. Policja apeluje do wszystkich osób, które czują się prześladowane, aby niezwłocznie szukały pomocy. Kluczowe jest dokumentowanie wszystkich incydentów, takich jak robienie zdjęć, nagrywanie filmów czy zachowywanie wiadomości tekstowych. Należy unikać samodzielnej konfrontacji ze sprawcą, a o każdym niepokojącym zdarzeniu natychmiast informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl

Pożar w Tarnowskich Górach [GALERIA]

7