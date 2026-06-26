Sosnowiec Fun Festival 2026. Trzy dni muzyki, atrakcji i wakacyjnej zabawy

Sosnowiec Fun Festival 2026. Wstęp będzie bezpłatny

Sosnowiec Fun Festival na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych miejskich wydarzeń. Tegoroczna edycja odbędzie się na terenie ArcelorMittal Park przy Placu Zagłębia, a wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny.

Przez trzy dni mieszkańcy regionu i goście z całej Polski będą mogli korzystać z koncertów oraz licznych atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzinach.

Organizatorzy postawili na różnorodny program. Każdy dzień festiwalu będzie miał nieco inny charakter, tak aby trafić do odbiorców o różnych muzycznych gustach.

– To będzie naprawdę mocne uderzenie na początek wakacji. Sosnowiec Fun Festival organizujemy trochę później niż w poprzednich latach, ale dawka muzycznych emocji i pozostałych atrakcji nie zmienia się – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Nie tylko festiwal. Sosnowiec zaprasza także do miasta

Przyjazd na Sosnowiec Fun Festival może być również okazją do poznania samego miasta. Sosnowiec, choć wielu osobom wciąż kojarzy się przede wszystkim z przemysłową historią Zagłębia Dąbrowskiego, ma dziś do zaoferowania także zielone przestrzenie, zabytki i miejsca do aktywnego wypoczynku.

W wolnej chwili warto odwiedzić Park Sielecki, zajrzeć do historycznego Zamku Sieleckiego lub wybrać się nad popularne Stawiki, które latem przyciągają mieszkańców całego regionu.

Nowoczesny ArcelorMittal Park, gdzie odbędzie się festiwal, jest z kolei symbolem współczesnego oblicza miasta, które coraz częściej stawia na kulturę, sport i wydarzenia dla mieszkańców.

Na przyjezdnych czeka też Sosnowieckie Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium to nowoczesny obiekt łączący funkcje ogrodu botanicznego i zoologicznego. Zwiedzający mogą zobaczyć tu m.in. akwaria z rybami z Polski i świata, terraria z gadami, płazami i bezkręgowcami oraz Palmiarnię podzieloną na strefy: umiarkowaną, pustynną i tropikalną. Na trasie zwiedzania znajdują się także kajmany okularowe, liczne gatunki węży, jaszczurek i żółwi oraz wystawa replik szkieletów zwierząt wymarłych lub zagrożonych wyginięciem.

Rockowy piątek z legendami polskiej sceny

Pierwszy dzień festiwalu upłynie pod znakiem gitarowych brzmień. Na scenie wystąpią:

Sosnowiecka Orkiestra Dęta,

Happysad,

Dżem,

Nocny Kochanek.

Fani rocka będą mogli usłyszeć m.in. legendarny zespół Dżem, którego utwory od lat należą do kanonu polskiej muzyki. Na scenie nie zabraknie także energii i charakterystycznego humoru Nocnego Kochanka oraz emocjonalnych tekstów i przebojów grupy Happysad.

Sobota pełna hitów i wspólnego śpiewania

Drugi dzień wydarzenia będzie propozycją dla miłośników muzyki rozrywkowej i ponadczasowych przebojów. Na scenie pojawią się:

Kuba i Kuba,

LemON,

Varius Manx & Kasia Stankiewicz,

Maryla Rodowicz.

To właśnie tego dnia publiczność będzie mogła usłyszeć utwory, które od lat towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy.

Niedziela dla fanów nowoczesnych brzmień

Finał Sosnowiec Fun Festival 2026 będzie należał do artystów reprezentujących współczesną scenę muzyczną. W niedzielę wystąpią:

UTOPIA,

Zalia,

O.S.T.R.,

Kizo,

Tribbs.

Niedzielny program połączy rap, pop i muzykę elektroniczną. To propozycja zarówno dla młodszej publiczności, jak i wszystkich, którzy lubią dynamiczne koncerty oraz nowoczesne brzmienia.

Nie tylko koncerty

Sosnowiec Fun Festival to nie tylko muzyka. Na uczestników czekać będzie również wesołe miasteczko, strefa gastronomiczna, stoiska partnerów wydarzenia oraz liczne aktywności przygotowane przez sponsorów.

Ważnym elementem festiwalu będzie obecność Radia ESKA, które zadba o dodatkowe emocje, konkursy i festiwalową atmosferę.

Letni weekend pełen atrakcji

Sosnowiec Fun Festival 2026 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć wakacje przy dobrej muzyce i w przyjaznej atmosferze. Trzy dni koncertów, znani artyści, rodzinne atrakcje i bezpłatny wstęp sprawiają, że wydarzenie po raz kolejny ma szansę stać się jednym z ważnych punktów letniego kalendarza w regionie.

Festiwal będzie też okazją, by odkryć Sosnowiec z innej strony – jako miasto pełne energii, zielonych zakątków i ciekawych miejsc.