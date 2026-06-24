Jastrzębie-Zdrój to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Kiedyś było sławnym kurortem

Historia terenów dzisiejszego Jastrzębia-Zdroju sięga co najmniej 1293 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o jednej z jego obecnych części. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w XIX wieku. W 1859 roku, podczas poszukiwań węgla kamiennego, odkryto bogate złoża solanki jodowo-bromowej. Ten moment zapoczątkował uzdrowiskową karierę miejscowości. Już w 1861 roku hrabia Feliks von Königsdorff rozpoczął budowę pierwszych obiektów leczniczych, a miejscowość zyskała nazwę Bad Königsdorff-Jastrzemb.

Okres międzywojenny, po przyłączeniu Jastrzębia do Polski w 1922 roku, był czasem największego rozkwitu uzdrowiska. Powstały wówczas liczne sanatoria i pensjonaty. Zupełnie nowy rozdział w historii miasta otworzyło odkrycie w latach 50. XX wieku złóż węgla kamiennego. Rozpoczęto budowę kopalń i osiedli mieszkaniowych, a miasto weszło na ścieżkę dynamicznego rozwoju przemysłowego. Prawa miejskie Jastrzębie-Zdrój otrzymało 30 czerwca 1963 roku. Ostatecznie w 1994 roku działalność uzdrowiskowa została zlikwidowana. Jednak status uzdrowiska miasto posiadało do 2007 roku.

Mimo przemysłowej transformacji, w Jastrzębiu-Zdroju zachowało się wiele cennych zabytków, które przypominają o jego bogatej przeszłości. Najważniejszym z nich jest XIX-wieczny zespół uzdrowiskowy, w skład którego wchodzą między innymi Park Zdrojowy, Dom Zdrojowy oraz pijalnia wód. Wiele z tych obiektów zbudowano w charakterystycznym stylu szwajcarskim.

Na uwagę zasługują również cenne obiekty sakralne. Jednym z nich jest drewniany kościół parafialny św. Barbary i Józefa z XVII wieku, który został przeniesiony z Jedłownika. Budowla znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego i kryje w sobie barokowe rzeźby oraz ołtarz. Innym ważnym zabytkiem jest XVIII-wieczny Pałac Schlutterbachów w Boryni, wzniesiony w stylu klasycystycznym z wpływami późnego baroku. Warto również wspomnieć o XVII-wiecznym dworze obronnym w Bziu, który zachował renesansowe elementy architektoniczne.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Jastrzębie-Zdrój położone jest na Górnym Śląsku, w pobliżu granicy z Republiką Czeską. Miasto jest największym ośrodkiem Euroregionu Śląsk Cieszyński. Jego wyjątkowe położenie sprawia, że z wyższych punktów miasta można podziwiać panoramę Beskidów, a przy dobrej widoczności nawet szczyty Tatr.

Ciekawostką jest geneza nazwy miasta. Według średniowiecznych podań wywodzi się ona od przydomka rycerza, który zamiast chronić kupieckie karawany, sam stał się zbójnikiem. Z powodu jego napadów, dokonywanych znienacka niczym jastrząb, okoliczne wzgórza i jary zaczęto nazywać Jastrzębiem.

Tak wygląda Jastrzębie-Zdrój, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

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