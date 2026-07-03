Miał 10 kilogramów metamfetaminy w plecaku

W Sosnowcu kryminalni zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta, przy którym znaleźli ponad 10 kilogramów metamfetaminy. Jak wynika z informacji opublikowanych przez slaska.policja.gov.pl, narkotyki były ukryte w plecaku mężczyzny.

To jedna z tych spraw, które zwracają uwagę przede wszystkim skalą zabezpieczenia. Dla mieszkańców ważne jest też to, że działania prowadziła Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, a sprawa dotyczy obrotu zakazanymi substancjami na terenie miasta.

Zatrzymanie i dalsze zabezpieczenia

Według policyjnego komunikatu zatrzymanie było efektem czynności operacyjnych prowadzonych przez sosnowieckich policjantów. Po ujęciu 36-latka funkcjonariusze sprawdzili również pomieszczenia, z których korzystał na terenie Sosnowca.

To właśnie tam znaleziono kolejne środki odurzające. Źródło nie podaje ich dokładnego rodzaju ani ilości. Wiadomo natomiast, że wszystkie zabezpieczone substancje mają zostać poddane szczegółowym badaniom.

Podczas czynności policjanci zabezpieczyli też gotówkę należącą do zatrzymanego. Jak podano, pieniądze zajęto na poczet przyszłych kar.

Jakie zarzuty usłyszał podejrzany?

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie prokuratorskich zarzutów. Chodzi o posiadanie oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości zakazanych substancji.

Śledczy zarzucają mu również, że miał uczynić z tego stałe źródło dochodu. Na tym etapie są to jednak ustalenia postępowania i treść zarzutów, a nie prawomocnie rozstrzygnięta wina.

Decyzja sądu i dalszy etap sprawy

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. To najważniejsza decyzja procesowa, jaka zapadła dotąd w tej sprawie.

Za zarzucane przestępstwa grozi wieloletnia kara więzienia. Równolegle będą prowadzone dalsze czynności, w tym szczegółowe badania zabezpieczonych substancji, które mają potwierdzić ich charakter.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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