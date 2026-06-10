Śmiertelny wypadek 19-latka w Sarnowie. Ford uderzył w drzewo

W nocy z 9 na 10 czerwca, dokładnie około godziny 23.30, służby odebrały alarmujące zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu. Do groźnie wyglądającego incydentu z udziałem samochodu osobowego doszło na ulicy Wiejskiej w miejscowości Sarnów. Ratownicy natychmiast po otrzymaniu sygnału ruszyli w wyznaczone miejsce, spodziewając się najgorszego scenariusza.

Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu funkcjonariusze, za kierownicą forda fiesty siedział zaledwie 19-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego. Wiadomo, że młody kierowca podjął próbę wyprzedzania innego pojazdu, jednak z niewyjaśnionych dotąd przyczyn nagle wypadł z wyznaczonego toru jazdy. Rozpędzona maszyna opuściła asfalt i z ogromną siłą wbiła się w rosnące tuż obok jezdni drzewo.

Jako pierwsi do zniszczonego wozu dotarli mundurowi, od razu przystępując do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Funkcjonariusze robili wszystko, by podtrzymać funkcje życiowe nastolatka aż do momentu zjawienia się karetki. Po dotarciu zespołu ratownictwa medycznego ciężko ranny kierowca został pilnie przetransportowany do najbliższej placówki medycznej.

Personel szpitala do samego końca prowadził dramatyczną walkę o uratowanie pacjenta. Niestety, rozległe obrażenia wewnętrzne wykluczyły szanse na przeżycie, a lekarze musieli ostatecznie stwierdzić zgon 19-letniego uczestnika wypadku.

Poniżej prezentujemy oficjalne zdjęcia z miejsca zdarzenia.

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Śledztwo policji z Gliwic po tragedii na ulicy Wiejskiej

Praca śledczych w miejscu nocnego wypadku ciągnęła się przez długie godziny. W tym czasie mundurowi skrupulatnie zabezpieczali wszelkie ślady i gromadzili niezbędny materiał dowodowy z wrakowiska, który pozwoli na wiarygodną rekonstrukcję wydarzeń. Wszystkie te działania odbywały się pod bezpośrednim nadzorem obecnego na miejscu prokuratora.

Wyjaśnianiem dokładnych kulisów tego śmiertelnego incydentu zajmują się obecnie policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Śledczy wciąż analizują zebrane dane, by zrozumieć, co ostatecznie doprowadziło do tragicznej w skutkach utraty panowania nad kierownicą. Aktualnie organy ścigania nie ujawniają jeszcze żadnych konkretnych hipotez dotyczących bezpośrednich przyczyn tej drogowej katastrofy.

Mundurowi traktują ten wypadek jako surową przestrogę dla wszystkich zmotoryzowanych, przypominając o kruchości ludzkiego życia. Policja nieustannie prosi za kierownicą o zachowanie zdrowego rozsądku i bezwzględne dopasowanie prędkości do panującej aury, aby unikać niebezpiecznych manewrów na trasie.