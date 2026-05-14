Tragedia w miejscowości Turza. Kobieta zaatakowana przez byka

Do makabrycznego incydentu doszło w środę, 13 maja w godzinach popołudniowych na terenie wsi Turza w gminie Dobrodzień (woj. opolskie). Około 14.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie przyjął dramatyczne zawiadomienie o osobie zaatakowanej przez zwierzę w trakcie wykonywania obowiązków rolniczych. Na miejsce natychmiast wysłano patrole prewencji oraz służby ratownictwa medycznego.

Z pierwszych ustaleń śledczych wynika, że 34-letnia mieszkanka weszła na teren zagrody zlokalizowanej na prywatnej posesji. Właśnie wtedy została gwałtownie kopnięta przez potężnego byka. Uderzenie okazało się na tyle silne, że poszkodowana doznała niezwykle rozległych i zagrażających życiu obrażeń ciała.

Obecni na miejscu świadkowie błyskawicznie zainterweniowali. Jeszcze przed dotarciem wykwalifikowanych służb ewakuowali ciężko ranną 34-latkę. Pierwsze czynności reanimacyjne podjęli przybyli wkrótce policjanci, a niedługo później walkę o życie kobiety kontynuował wezwany zespół ratowników.

Śledztwo prokuratury w Oleśnie po śmierci 34-latki

Dramatyczna walka o uratowanie pacjentki trwała przez kilkadziesiąt minut. Medycy oraz mundurowi wykorzystali wszelkie dostępne procedury, aby przywrócić u poszkodowanej podstawowe funkcje życiowe. Niestety, intensywna akcja ratunkowa zakończyła się niepowodzeniem i zgonem kobiety na miejscu wypadku.

Śmierć młodej osoby głęboko wstrząsnęła lokalną społecznością. Funkcjonariusze zaznaczają, że wszystkie dotychczasowe ustalenia wskazują na wybitnie nieszczęśliwy splot okoliczności w trakcie codziennego oporządzania inwentarza.

Przez resztę dnia na terenie gospodarstwa operowała grupa dochodzeniowo-śledcza działająca pod ścisłym nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnie. Kryminalni przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca tragedii, zabezpieczyli kluczowe ślady i zebrali zeznania od bezpośrednich świadków. Trwa precyzyjne ustalanie wszystkich detali tego incydentu.

Apel policji o ostrożność przy hodowli bydła

W związku z tym dramatem mundurowi przypominają, że codzienna praca na roli oraz bezpośrednia styczność z inwentarzem żywym wymuszają zachowanie maksymalnej czujności. Nawet rutynowe zadania mogą skończyć się dramatycznie, jeśli w grę wchodzi interakcja z masywnymi, dysponującymi ogromną siłą zwierzętami.

Przedstawiciele policji kierują do rolników i hodowców pilny apel o zdrowy rozsądek, dbanie o odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy i unikanie prowokowania sytuacji wysokiego ryzyka. Tragedia w Turzy stanowi brutalny dowód na to, że ułamek sekundy dekoncentracji wystarczy, aby doszło do ostatecznego w skutkach zdarzenia.