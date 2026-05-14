Ponad 25 artystów i trzy dni koncertowego szaleństwa

Katowice ponownie staną się stolicą studenckiej zabawy. Już od 21 do 23 maja Katowicki Park Leśny na Muchowcu zamieni się w ogromne festiwalowe miasteczko pełne koncertów, świateł i tłumów bawiących się do późnej nocy. Juwenalia Śląskie 2026 wracają z imponującym line-upem i zapowiedzią jednej z największych imprez muzycznych tej wiosny na Śląsku.

Organizatorzy odkrywają kolejne karty i już teraz wiadomo, że na scenie pojawią się największe nazwiska polskiej sceny muzycznej. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się między innymi Gibbs, Guzior, Fukaj, Jan-Rapowanie, Kuban, Grubson czy TOMM¥ €A$H. To jednak nie koniec niespodzianek, bo w programie nadal znajdują się tajemnicze pozycje oznaczone jako „TBA”, czyli artyści, którzy zostaną ujawnieni w kolejnych tygodniach.

Muchowiec znów wypełni się tłumami

Festiwal rozpocznie się w czwartek, 21 maja. Pierwszego dnia publiczność rozgrzeją Jan-Rapowanie, TOMM¥ €A$H, Rów Babicze oraz hubert. W piątek na scenie pojawią się między innymi Kuban, Bracia Figo Fagot, Grubson i Lordofon. Sobota zapowiada się natomiast jako wielki finał pełen rapowych emocji. Na Muchowcu wystąpią Gibbs, Guzior, Fukaj, Opał, Coals oraz Lor. Oto Line-up:

Czwartek - 21.05.2026

Jan-Rapowanie

TOMM¥ €A$H

Rów Babicze

hubert.

TBA

Piątek - 22.05.2026

Kuban

Bracia Figo Fagot

Grubson

Lordofon

Wojtek Szumański

Lotta

Sobota - 23.05.2026

Gibbs

Guzior

Fukaj

Seni x Inee

Opał

Coals

Lor

ZuzaOk

Bubblegun

Juwenalia Śląskie od lat przyciągają nie tylko studentów, ale również mieszkańców całego regionu. To wydarzenie, które z typowo akademickiej imprezy wyrosło na jeden z największych muzycznych festiwali organizowanych w Katowicach. Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna edycja będzie jeszcze większa, bardziej widowiskowa i pełna dodatkowych atrakcji.

Dwie sceny, chill zone i impreza do późnej nocy

Na uczestników czekać będą dwie sceny koncertowe, specjalne strefy relaksu, punkty gastronomiczne, konkursy oraz wydarzenia towarzyszące. W festiwalowym miasteczku pojawi się także tajemnicza „dziupla” i leśny chill zone, które mają stworzyć wyjątkowy klimat całego wydarzenia.

Juwenalia rozpoczną się jeszcze przed pierwszym koncertem. Już 19 maja ulicami Katowic przejdzie tradycyjny korowód studentów, a dzień później odbędą się imprezy towarzyszące i wydarzenia klubowe. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tegoroczną edycją jest ogromne, a bilety znikają w szybkim tempie. Wszystko wskazuje na to, że Muchowiec ponownie stanie się miejscem największej studenckiej imprezy na Śląsku.