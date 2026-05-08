Zachwyca nie tylko rynkiem, ale też unikatowymi kościołami. To jedno z najpiękniejszych miast w woj. śląskim

Mikołów to jedno z najciekawszych miast w województwie śląskim. Zachwyca zabytkową architekturą

Pierwsze historyczne wzmianki o Mikołowie pochodzą z 1222 roku, kiedy to w dokumencie księcia opolskiego Kazimierza I wymieniony został kasztelan Andrzej z Mikołowa. Świadczy to o tym, że już w XIII wieku osada pełniła ważne funkcje administracyjne. Prawa miejskie Mikołów uzyskał w 1276 roku, a ponowne ich nadanie nastąpiło przed rokiem 1300. Co ciekawe, pod względem historycznym miasto pierwotnie należało do Małopolski jako część ziemi krakowskiej, a dopiero w 1179 roku zostało włączone do Górnego Śląska.

Sama nazwa miasta najprawdopodobniej wywodzi się od imienia Mikołaj. Historycy nie są zgodni, czy chodzi o świętego patrona, czy też o bogatego dziedzica, który mógł być założycielem osady. Za drugą tezą przemawiają dawne zapisy nazwy, takie jak „Miculow” czy „Mikulow”.

Historia Mikołowa, podobnie jak wielu śląskich miast, była naznaczona zarówno okresami rozwoju, jak i tragicznymi wydarzeniami. W latach 1349–1350 miasto nawiedziła epidemia, w wyniku której zmarła jedna trzecia mieszkańców. W 1794 roku Mikołów dotknął największy w jego historii pożar, który zniszczył centralną część miasta. Mimo tych klęsk, miasto stale się rozwijało. W 1545 roku cesarz Ferdynand I nadał mu prawo do organizowania jarmarków, co znacząco wpłynęło na jego gospodarczy rozkwit.

Prawdziwy przełom przyniósł wiek XIX, który zapoczątkował industrializację. W Mikołowie powstały wówczas liczne fabryki, w tym huta „Waltera” (1858) oraz papiernia (1862). W 1845 roku Tomasz Nowacki założył w mieście polską drukarnię, a w 1856 roku zbudowano dworzec kolejowy. Po plebiscycie na Górnym Śląsku, 29 czerwca 1922 roku Mikołów został przyłączony do Polski.

Mikołów może poszczycić się wieloma cennymi zabytkami, które świadczą o jego długiej historii. Centralnym punktem jest układ urbanistyczny z rynkiem i nieregularną siatką ulic, otoczony zabytkowymi kamienicami. Wśród obiektów sakralnych na szczególną uwagę zasługują:

Bazylika mniejsza pw. św. Wojciecha – neoromański kościół wzniesiony w latach 1843–1861, którego patron od 1998 roku jest również patronem miasta.

Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej – jego budowę datuje się na lata 1270–1280, co czyni go jednym z najstarszych obiektów w mieście.

Kościół pw. św. Mikołaja w Borowej Wsi – unikatowy zabytek przeniesiony z Przyszowic w latach 1937–1939. Jego ołtarz pochodzi z 1600 roku.

Do innych ważnych miejsc należą kościół ewangelicki z połowy XIX wieku, nowy cmentarz żydowski z najstarszą macewą z XVIII wieku, a także parki miejskie, tzw. Duże i Małe Planty, których początki sięgają końca XVIII stulecia. Historię XX wieku przypominają z kolei schrony bojowe należące do dawnego Obszaru Warownego „Śląsk”.

