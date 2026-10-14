Śmiertelny wypadek pod Zawierciem. Toyota roztrzaskała się o drzewo, kierowca nie żyje

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-14 7:06

Tragiczny wypadek w Śląskiem. Na leśnym odcinku drogi między Włodowicami a Rzędkowicami samochód osobowy marki Toyota zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec gminy Włodowice. Mężczyzna zginął na miejscu. Do wypadku doszło we wtorek, 13 października, przed godziną 13. Droga została zablokowana, a na miejscu interweniowały służby ratunkowe.

Radiowóz na drodze między Włodowicami a Rzędkowicami. O śmiertelnym wypadku pod Zawierciem przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Śmiertelny wypadek w Śląskiem. Toyota uderzyła w drzewo

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 13 października 2026 roku, przed godziną 13 na ulicy Jurajskiej w gminie Włodowice, w powiecie zawierciańskim. To odcinek drogi powiatowej nr 1711, który łączy Włodowice z Rzędkowicami.

Na tej trasie samochód osobowy marki Toyota zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia miała tragiczne konsekwencje. 47-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu.

Jak wynika z przekazanych informacji, zmarły mężczyzna był mieszkańcem gminy Włodowice. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

Polecany artykuł:

47-latek zginął na miejscu. Droga była zablokowana

Po wypadku na ulicy Jurajskiej rozpoczęła się akcja służb ratunkowych. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego.

W związku z prowadzonymi działaniami droga powiatowa między Włodowicami a Rzędkowicami została całkowicie zablokowana. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami i koniecznością korzystania z alternatywnych tras.

Służby apelowały do uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wypadku.

Według informacji przekazanych około godziny 17.45 droga była już przejezdna.

Polecany artykuł:

Policja ustala przyczyny tragedii

Na razie nie podano, dlaczego toyota zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Dokładne okoliczności śmiertelnego wypadku będą przedmiotem postępowania. Przyczyny zdarzenia mają zostać ustalone w toku prowadzonych czynności, pod nadzorem prokuratora.

Policjanci apelują do kierowców o ostrożność. Szczególnej uwagi wymagają drogi przebiegające przez tereny leśne, gdzie warunki jazdy mogą szybko się zmieniać. Mokra nawierzchnia i ograniczona przyczepność mogą zwiększać ryzyko utraty panowania nad pojazdem.

Tragiczny wypadek na ulicy Jurajskiej to kolejna śmiertelna tragedia drogowa w regionie. Śledczy będą teraz ustalać, co dokładnie wydarzyło się na trasie między Włodowicami a Rzędkowicami.

Tragedia w powiecie zawierciańskim:

Tragedia w powiecie zawierciańskim. Na torach zginął 20-latek. Przechodził w miejscu niedozwolonym
Galeria zdjęć 3

ROLKI

wypadek
powiat zawierciański