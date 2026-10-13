Tragiczne odkrycie w Częstochowie. Znaleziono ciało kobiety

Zgłoszenie wpłynęło około godz. 13:30. Jak przekazała nam starsza aspirant Marlena Leszczyniak z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, funkcjonariusze prowadzą działania mające ustalić, co się wydarzyło. – Trwają czynności pod nadzorem prokuratora zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia – przekazała policjantka.

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Portal Klobucka.pl podaje, że zmarła była „członkinią częstochowskiej palestry”. Według tego serwisu kobietę znaleziono z raną postrzałową głowy.