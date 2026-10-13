Tragiczne odkrycie w Częstochowie. Znaleziono ciało kobiety

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-13 17:48

We wtorek, 13 października, w jednym z budynków przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie znaleziono ciało kobiety. Na miejscu pracują służby, a czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane.

Radiowóz policyjny na sygnale w nocy. O tragicznym znalezisku w Częstochowie przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Zgłoszenie wpłynęło około godz. 13:30. Jak przekazała nam starsza aspirant Marlena Leszczyniak z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, funkcjonariusze prowadzą działania mające ustalić, co się wydarzyło. – Trwają czynności pod nadzorem prokuratora zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia – przekazała policjantka.

Czytaj też: 18-letni Dominik zmarł w ramionach ojca. Oskarżony Dariusz N. zwalnia adwokatów

Portal Klobucka.pl podaje, że zmarła była „członkinią częstochowskiej palestry”. Według tego serwisu kobietę znaleziono z raną postrzałową głowy.

Pokój Zbrodni - Hubert B. i śmiertelne potrącenie w Krakowie

ROLKI

częstochowa