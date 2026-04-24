Śmierć Łukasza Litewki. 57-letni kierowca doprowadzony do prokuratury

Zuzanna Sekuła
Przemysław Gluma
2026-04-24 17:30

Przed godziną 17 przed śledczymi stanął 57-latek, który 23 kwietnia doprowadził do śmiertelnego potrącenia parlamentarzysty. Wcześniej mężczyzna przechodził badania lekarskie. Śledczy sprawdzają, czy za kierownicą rzeczywiście doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zaśnięcia.

Śmierć Łukasza Litewki. Ruszyło przesłuchane kierowcy
  • Rozpoczęło się przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę.
  • Wcześniejsze odroczenie przesłuchania wynikało z konieczności wykonania badań medycznych 57-letniego mężczyzny.
  • Śledczy analizują różne hipotezy, w tym zasłabnięcie lub zaśnięcie.

Śmierć Łukasza Litewki. Przesłuchanie 57-latka w prokuraturze

Tuż przed godz. 17 śledczy przywieźli na przesłuchanie 57-letniego kierowcę Mitsubishi, który 23 kwietnia śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę. Trafił do prokuratury nieoznakowanym radiowozem z przyciemnionymi szybami i od razu wjechał do budynku, informuje reporter se.pl.

Wcześniej przeprowadzenie tych czynności nie było możliwe, bo mężczyzna przechodził badania lekarskie, które miały wykazać, czy mężczyzna był w stanie prowadzić auto i czy coś mogło wpłynąć na jego zachowanie przed wypadkiem. Pod uwagę brane jest m.in. zasłabnięcie albo zaśnięcie. Na razie żadna z możliwych przyczyn nie została wykluczona. 

ŻEGNAMY TRAGICZNIE ZMARŁEGO ŁUKASZA LITEWKĘ

Tragiczny wypadek i śmierć Łukasza Litewki. Samochód uderzył w posła

Do tragicznego wypadku doszło około godziny 13 na ulicy Kazimierzowskiej, na ruchliwej trasie łączącej Sosnowiec z Dąbrową Górniczą. Z pierwszych ustaleń wynika, że samochód prowadzony przez mieszkańca Sosnowca nagle zjechał na przeciwny pas i z dużą siłą uderzył w posła. Mimo szybkiej reakcji ratowników i długiej reanimacji, życia parlamentarzysty nie udało się uratować.

- Łukasz Litewka zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych. Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia - przekazał "Super Expressowi" prok. Bartosz Kilian.

Śledczy badają wszystkie okoliczności zdarzenia. Analizują zarówno stan zdrowia kierowcy, jak i stan nawierzchni, która od dłuższego czasu była w złym stanie technicznym. 

