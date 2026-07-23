Ruszyły prace rozbiórkowe przy częstochowskim liceum
Po katastrofie budowlanej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Chodzi o oficynę dawnej Bursy Miejskiej, której część zawaliła się 12 lipca. Budynek od wielu lat był wyłączony z użytkowania i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godz. 20.41. Na miejsce skierowano łącznie 14 zastępów.
– Na placu szkolnym przy al. Kościuszki 8 zawaliła się konstrukcja budynku wyłączonego z użytkowania o wymiarach około 4 na 6 metrów – informowała straż pożarna.
Jeszcze tego samego wieczoru do akcji skierowano specjalistyczną jednostkę z Jastrzębia-Zdroju wraz z dwoma psami tropiącymi. Ratownicy dokładnie sprawdzili rumowisko.
– Przeszukaliśmy zawaloną konstrukcję, nie było w niej osób postronnych – przekazał mł. bryg. Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Po zakończeniu działań teren został przekazany dyrekcji szkoły.
Co mieściło się w zawalonym budynku?
Zawalona część była fragmentem dawnej Bursy Miejskiej – kompleksu obejmującego budynek frontowy przy al. Kościuszki oraz boczną oficynę znajdującą się na szkolnym podwórzu. Sam budynek liceum mieści się w innej części posesji.
Miasto od lat planowało rozbiórkę starego obiektu i budowę nowego gmachu. Projekt zakłada powstanie nowego budynku z większą i wyższą bramą przejazdową, spełniającą współczesne wymagania przeciwpożarowe. W obiekcie ma znaleźć się m.in. sala gimnastyczna.
Po katastrofie władze miasta zdecydowały o przyspieszeniu prac.
– Zakres robót rozbiórkowych jest uzgadniany przez miasto oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ze specjalistami – przekazał magistrat.
Rozbiórka będzie prowadzona etapami, a każdy kolejny etap będzie wymagał akceptacji nadzoru budowlanego.
Tak przebiega rozbiórka:
W związku z katastrofą szkoła musiała podjąć ważne kroki
W związku z sytuacją zmieniono również miejsce składania dokumentów przez kandydatów do I LO. Punkt przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej został przeniesiony do pobliskiej Filii dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego przy al. Kościuszki 4.
Decyzję uzasadniono troską o komfort i bezpieczeństwo młodzieży.
Miasto chce pozyskać środki na całą inwestycję. Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach 2026. Całkowita wartość zadania szacowana jest na ponad 18,2 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie ma wynieść ponad 10,9 mln zł.