Mundurowi z Żor zapobiegli tragedii

Szybka reakcja żorskich policjantów doprowadziła do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o rozbój i stosowanie przemocy wobec byłej partnerki. Do zdarzenia doszło we wtorek w jednym z mieszkań na terenie miasta. Sprawca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Według ustaleń mundurowych, 7 kwietnia około godziny 14:00 do mieszkania kobiety przyjechał jej były partner. Początkowo nic nie zapowiadało dramatycznego przebiegu wizyty. Sytuacja jednak szybko wymknęła się spod kontroli.

Chwilę po wejściu do mieszkania mężczyzna miał wyrwać kobiecie z ręki telefon komórkowy. Między byłymi partnerami doszło do szarpaniny, podczas której – jak wynika z relacji pokrzywdzonej – mężczyzna użył siły, aby odebrać jej urządzenie.

W trakcie zdarzenia miał krzyczeć, a także uderzać kobietę. Cała sytuacja była szczególnie dramatyczna, ponieważ rozegrała się na oczach dzieci przebywających w mieszkaniu.

Po zabraniu telefonu mężczyzna opuścił lokal i odjechał samochodem w nieznanym kierunku.

Zareagowali sąsiedzi

O całej sytuacji policję powiadomiła osoba z sąsiedztwa. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Ratownicy udzielili kobiecie pomocy, a policjanci rozpoczęli działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu sprawcy. Dzięki szybkim czynnościom operacyjnym funkcjonariusze już następnego dnia zatrzymali podejrzanego mężczyznę. Trafił on do policyjnego aresztu.

Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to przestępstwo polegające na dokonaniu kradzieży z użyciem przemocy wobec drugiej osoby, groźby jej natychmiastowego użycia lub doprowadzeniu człowieka do stanu bezbronności.

Za tego typu czyn grozi kara od 2 do nawet 15 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd.

Policja przypomina o pomocy dla ofiar przemocy

Policjanci podkreślają, że przemoc domowa oraz agresja wobec bliskich zawsze spotykają się ze zdecydowaną reakcją służb. Osoby pokrzywdzone nie są pozostawione same sobie i mogą liczyć na wsparcie wielu instytucji.

Jeśli ktoś padł ofiarą przestępstwa, może skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez różne organizacje i instytucje działające w całej Polsce. Wsparcie obejmuje między innymi:

pomoc prawną,

pomoc psychologiczną,

wsparcie finansowe i materialne,

pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji.

Taką pomoc świadczą m.in. organizacje pozarządowe, które otrzymują środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.