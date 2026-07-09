Rosyjscy szpiedzy skazani! Wyrok w sprawie Igora i Iriny R.

Redakcja Internetowa
2026-07-09 12:30

Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok w sprawie Igora i Iriny R., oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Igor R. został skazany na siedem lat więzienia, natomiast jego żona Irina R. na trzy lata za pomocnictwo. Sprawa dotyczyła m.in. przekazywania informacji FSB oraz próby nadania paczki z materiałami wybuchowymi.

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Autor: SHOX ART/ Pexels.com

Jakie były zarzuty wobec Igora i Iriny R.?

Sąd Okręgowy w Sosnowcu uznał Igora R. za winnego dwóch poważnych przestępstw. Pierwszym z nich było działanie na rzecz obcego wywiadu, w tym przypadku Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Drugim zarzutem było sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w dużych rozmiarach poprzez eksplozję materiałów wybuchowych. Igor R. został za te czyny skazany na siedem lat pozbawienia wolności.

Z kolei Irina R. została uznana za winną wspierania działalności swojego męża na rzecz rosyjskiego wywiadu. Sąd skazał ją na trzy lata więzienia. Oboje zostali zwolnieni z obowiązku pokrycia kosztów sądowych, a czas spędzony w areszcie zaliczono im na poczet kary. Igor R. przebywa w areszcie od lipca 2024 roku, a Irina R. od listopada tego samego roku.

Reakcje na wyrok sądu

Prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej skomentował wyrok, mówiąc: „Zasadniczo podzielamy wydany w tej sprawie wyrok. Sąd podzielił argumenty oskarżenia. Uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. (…) Jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie”. Decyzja o ewentualnym zaskarżeniu wyroku zostanie podjęta po zapoznaniu się z jego pisemnym uzasadnieniem.

Obrońca Iriny R., mecenas Katarzyna Matejczyk, wskazała, że decyzja o ewentualnej apelacji zostanie podjęta po konsultacji z jej klientką. Małżeństwo nie było obecne na ogłoszeniu wyroku. Wyrok nie jest prawomocny.

Szczegóły śledztwa i procesu

Igor i Irina R. zostali zatrzymani w lipcu 2024 roku, a akt oskarżenia trafił do sądu w październiku 2025 roku. Proces rozpoczął się w styczniu 2026 roku i toczył się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na kwestie bezpieczeństwa państwa. Śledztwo prowadził śląski wydział Prokuratury Krajowej oraz katowicka delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Według ustaleń śledczych, Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z rosyjskim wywiadem, gromadząc i przekazując informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce oraz osób i instytucji im pomagających. Dane te przekazywał swojej żonie na zaszyfrowanym nośniku pamięci, a Irina R. miała je przekazać dalej w Rosji.

Prokuratura oskarżyła Igora R. również o udział w nadaniu paczki z materiałem wybuchowym, która została znaleziona w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Przesyłka zawierała m.in. silny materiał wybuchowy, zapalniki elektroniczne oraz inne elementy tworzące bombę kumulacyjną. Wyrok w tej sprawie zapadł również wobec obywatelki Ukrainy, która nadała paczkę.

Źródło PAP.

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