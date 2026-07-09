Koniec koszmaru Mirelli. Po latach przemocy i izolacji czerpie z życia garściami

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-09 13:09

Przez niemal 30 lat żyła w izolacji, zależna od rodziców i pozbawiona wpływu na własne życie. O losie Mirelli usłyszała cała Polska. Dziś w jej życiu zachodzą pierwsze prawdziwe zmiany. Dzięki wsparciu specjalistów i pieniądzom zebranym podczas internetowej zbiórki po raz pierwszy sama wybiera ubrania, chodzi do fryzjera, spotyka się z ludźmi i spełnia drobne marzenia, które dla większości są codziennością.

Policjant prowadzący kobietę do radiowozu. Obok Mirella siedząca z napojem. O jej losach przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Pomagam.pl/ Materiały prasowe

Historia Mirelli poruszyła całą Polskę

O Mirelli zrobiło się głośno w drugiej połowie 2025 roku. Kobieta przez blisko trzy dekady mieszkała z rodzicami, żyjąc w skrajnej zależności od nich. Według relacji osób zaangażowanych w pomoc była izolowana od świata, nie mogła samodzielnie podejmować decyzji, a jej kontakty z innymi ludźmi były bardzo ograniczone. Sprawa wywołała ogromne poruszenie.

Na rzecz Mirelli zorganizowano internetową zbiórkę. W krótkim czasie udało się zebrać tysiące złotych, które miały pomóc kobiecie rozpocząć nowe życie. Przez wiele miesięcy pieniądze pozostawały jednak praktycznie niewykorzystane. Mimo zgromadzonych środków Mirella wciąż mieszkała z rodzicami, a możliwość realnego wsparcia była bardzo ograniczona.

Jak mówi Aleksandra Salbert-Binias, organizatorka zbiórki, prawdziwy przełom nastąpił dopiero kilka miesięcy temu.

– Mirella nadal mieszka z rodzicami. Matka pod presją ma trochę mniejszą siłę przebicia, ale nadal wiele rzeczy utrudnia i zakazuje. Mirelka wygląda coraz lepiej i coraz więcej czasu spędza poza domem dzięki pracownikowi specjalistycznego ośrodka wsparcia ofiar przemocy. Pani pojawiła się dopiero w kwietniu. To nie jest pracownik OPS. Od razu podjęła z nami współpracę dla dobra Mirelli i umożliwiła jej jako pierwsza skorzystanie z zebranych środków. Dzięki temu ma wreszcie ubrania, obuwie, które sama sobie wybrała, środki czystości i korzysta z tego, na co ma potrzebę i ochotę – powiedziała Aleksandra Salbert-Binias w rozmowie z "ESKĄ".

Jak podkreśla, dopiero przydzielenie Mirelli pracownika w ramach procedury Niebieskiej Karty pozwoliło nawiązać z nią regularny kontakt i rozpocząć realną pomoc.

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Pierwsze zakupy, fryzjer i kawa na mieście

Organizatorka zbiórki poinformowała również, że od kwietnia Mirella bezpośrednio korzysta z pieniędzy przekazanych przez darczyńców. Jak napisała w mediach społecznościowych, kobieta poprosiła, by w jej imieniu podziękować wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę.

Od tego czasu wiele rzeczy wydarzyło się po raz pierwszy od lat. Mirella była na zakupach i sama wybrała nowe ubrania oraz buty, odwiedziła fryzjera, przekłuła uszy i planuje wymianę kolczyków na wymarzone. Coraz częściej wychodzi z domu – zdarzają się wspólne wyjścia na lody czy kawę, którą, jak się okazuje, bardzo lubi.

Przed nią kolejne zmiany. W planach jest remont jej pokoju i łazienki, z której korzystanie jest dziś utrudnione ze względu na wysoką wannę. Rozważane są także zabiegi poprawiające jej stan zdrowia, m.in. ozonoterapia. Z pieniędzy ze zbiórki kupowane są również przedmioty codziennego użytku – od środków higienicznych po sprzęt AGD, którego wcześniej nie miała.

Aleksandra Salbert-Binias przyznaje, że największym wyzwaniem jest przekonanie Mirelli, że ma prawo korzystać z pomocy.

– Cały czas jest zaskoczona i mówi: "Ale jak to? Ja mogę wydawać nie swoje pieniądze?". Staramy się jej tłumaczyć, że jak najbardziej może i powinna to robić bez wyrzutów sumienia – napisała organizatorka zbiórki.

Mirella odkrywa także zwyczajne przyjemności, których przez lata była pozbawiona. Ma zapewniony dostęp do internetu, uwielbia słuchać muzyki na telefonie – szczególnie Backstreet Boys i Michaela Jacksona. Jak podkreślają osoby pomagające kobiecie, przez prawie 30 lat nie miała możliwości cieszyć się codziennymi drobiazgami, dlatego teraz starają się wspólnie nadrobić stracony czas.

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Droga do pełnej samodzielności wciąż trwa

Choć w życiu Mirelli nastąpił ogromny postęp, jej sytuacja nadal nie jest łatwa. Kobieta wciąż mieszka z rodzicami, a – jak relacjonuje organizatorka zbiórki – relacje, zwłaszcza z matką, pozostają bardzo trudne. Z tego powodu osoby zaangażowane w pomoc apelują o rozwagę i nieprzekazywanie rodzinie informacji o bieżących działaniach, ponieważ mogłoby to negatywnie odbić się na samej Mirelli.

Mimo tych trudności po raz pierwszy od wielu lat w jej życiu pojawiła się nadzieja na normalność. Każde samodzielnie wybrane ubranie, wyjście z domu, spotkanie z ludźmi czy możliwość decydowania o własnych wydatkach to kolejne kroki w stronę odzyskania niezależności i życia, którego przez niemal trzy dekady była pozbawiona.

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