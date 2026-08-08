Rolnik, który zniszczył asfalt pługiem, w rękach policji. Uszkodził aż 200 metrów nowej drogi

Rolnik postanowił zaorać asfalt w Gliwicach

W ubiegły piątek w Gliwicach miało miejsce niecodzienne zdarzenie. Mieszkaniec dzielnicy Ostropa wsiadł do swojego traktora Ursus z podpiętym pługiem i wjechał na nową nawierzchnię remontowanej ulicy Rybackiej, niszcząc ją. Mężczyzna twierdził, że trasa przebiega przez jego prywatną działkę. Film ukazujący ten incydent zamieściła w sieci prezydentka miasta, co wywołało duże poruszenie wśród internautów. Władze miasta kategorycznie zaprzeczyły słowom rolnika, zapewniając, że teren ten jest całkowicie własnością Gliwic.

Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku. Policja w Gliwicach podaje szczegóły

Przedstawiciele gliwickiej Komendy Miejskiej Policji poinformowali, że rolnik wpadł w ręce mundurowych bezpośrednio w trakcie dokonywania zniszczeń. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna zdewastował około 200 metrów świeżego asfaltu, jadąc z opuszczonym pługiem.

Nadkomisarz Marzena Szwed wyjaśniła, że dalszej dewastacji drogi zapobiegli pracownicy budowlani. Mężczyźni tak rozstawili sprzęt ciężki, że skutecznie zablokowali przejazd traktorzyście. To umożliwiło bezpieczne ujęcie sprawcy.

Mężczyzna, który zniszczył drogę, zostanie przesłuchany przez prokuraturę

W sobotę zatrzymany rolnik ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gliwice Zachód, gdzie złoży wyjaśnienia. Śledczy postarają się poznać przyczyny takiego zachowania mężczyzny, który wcześniej publikował w sieci materiały wideo, utrzymując, że droga została wybudowana na jego gruncie. Funkcjonariusze biorą pod uwagę możliwość postawienia mu zarzutów związanych ze zniszczeniem mienia o dużej wartości.

Zarząd Dróg Miejskich zabiera głos. "Droga należy do miasta"

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach opublikował stosowny komunikat. Przedstawiciele ZDM jednoznacznie poinformowali w nim, że ulica Rybacka jest w pełni własnością gminy. Zdementowano wszelkie pogłoski mówiące o tym, że sprawca rzekomo posiadał część terenu przylegającego do jezdni lub dysponował prawem do wstrzymywania robót drogowych.

„Droga w całości stanowi własność Miasta Gliwice. (…) Nieprawdziwe są również sugestie, jakoby brak zgody prywatnego właściciela miał wpływ na realizację remontu”

Ostropa to część Gliwic. Remont ulicy Rybackiej był bardzo ważny dla mieszkańców

Mimo zachowania sielskiego charakteru, Ostropa znajduje się w granicach administracyjnych Gliwic już od niemal 50 lat. Modernizacja ulicy Rybackiej była inwestycją, na którą z niecierpliwością czekała lokalna społeczność. Nic dziwnego, że zniszczenie nowo ułożonej nawierzchni spotkało się z ogromną złością i sprowadziło lawinę negatywnych komentarzy skierowanych w stronę winowajcy.

Internauci reagują na film ze zniszczoną drogą. Domagają się kary dla rolnika

Udostępnienie nagrania w internecie spotkało się z gwałtowną reakcją komentujących. Użytkownicy sieci domagają się wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec traktorzysty. Wiele osób zwraca uwagę, że działanie mężczyzny nie tylko nosi znamiona aktu wandalizmu, ale też bezczelnie utrudniało realizację inwestycji, która miała przynieść korzyść wszystkim mieszkańcom dzielnicy.

Władze miasta zapewniają z kolei, że zdewastowany odcinek asfaltu zostanie odbudowany, a cała sprawa znajdzie swój finał na drodze prawnej.

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