RFA & ZHS: Adrian Błeszyński gwiazdą wieczoru. Sportowe emocje w Arenie Sosnowiec

Adrian Błeszyński gwiazdą wieczoru. Jakie walki czekają fanów?

Gala rozpocznie się o godzinie 19:00 i potrwa do około 24:00. W programie przewidziano 10 zawodowych pojedynków w trzech różnych formułach. Kibice będą mogli podziwiać cztery walki w formule MMA, cztery w formule Real Fight (boks w małych rękawicach) oraz dwa pojedynki w formule K-1.

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie walka Adriana Błeszyńskiego, reprezentanta Sportowego Zagłębia i aktualnego mistrza Babilon MMA. Błeszyński to jeden z czołowych zawodników na polskiej scenie sportów walki, co gwarantuje wysoki poziom sportowy i niezapomniane emocje. Oprócz niego na karcie walk zobaczymy również Huberta Marcisza, także reprezentującego Sportowe Zagłębie, który jest niepokonany na arenie RFA. Kolejnym zawodnikiem, na którego warto zwrócić uwagę, jest Hubert Łąkowski z Legia Fight Club, znany z efektownych nokautów i dynamicznego stylu walki.

i Autor: RFA & ZHS/ Materiały prasowe

Kaczy Proceder rozgrzeje publiczność w Sosnowcu

Organizatorzy zadbali nie tylko o sportowe emocje, ale również o oprawę muzyczną. Podczas gali wystąpi Kaczy Proceder, który zapewni publiczności dawkę muzyki na żywo. To połączenie sportu i muzyki ma na celu stworzenie unikalnej atmosfery i uczynienie tego wydarzenia jeszcze bardziej atrakcyjnym dla kibiców.

Trzecia edycja gali RFA & ZHS zapowiada się jako największa i najbardziej widowiskowa w historii. Organizatorzy spodziewają się kompletu publiczności w Arenie Sosnowiec i obecności fanów z całego regionu i kraju.

Kiedy? 28 lutego 2026

Gdzie? Arena Sosnowiec

10 pojedynków w trzech formułach: 4 walki w formule MMA, 4 walki w formule Real Fight – boks w małych rękawicach, 2 pojedynki w formule K-1.