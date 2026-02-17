Tyle zarabia salowa w polskim szpitalu. Kwota "na rękę" daje do myślenia

Czym zajmuje się personel pomocniczy?

Rola salowej w strukturze szpitala jest absolutnie fundamentalna, choć nierzadko bywa marginalizowana. To właśnie na tym stanowisku spoczywa ciężar utrzymania reżimu sanitarnego na oddziałach, w salach pacjentów oraz gabinetach zabiegowych. Codzienne zadania obejmują szeroki wachlarz czynności: od dezynfekcji powierzchni i zmiany bielizny pościelowej, przez mycie aparatury medycznej, aż po transport chorych i utylizację odpadów szpitalnych.

Specyfika tej profesji wymaga nie lada wytrzymałości fizycznej oraz psychicznej. Praca odbywa się w systemie zmianowym, obejmującym również pory nocne, weekendy i dni świąteczne. Mimo że personel ten nie bierze bezpośredniego udziału w procesie leczenia, jego działania mają krytyczny wpływ na komfort i bezpieczeństwo chorych. Zastanawiający jest zatem fakt, że uposażenie tej grupy zawodowej od lat oscyluje w dolnych granicach siatki płac.

Szpital odkrywa karty: konkretna oferta finansowa

Niedawno Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu poszukiwał pracowników na stanowisko salowej lub salowego. Placówka zamieściła ogłoszenie, w którym precyzyjnie określiła oczekiwania wobec kandydatów oraz oferowane warunki finansowe. Lista wymagań jest konkretna, a proponowana kwota może być dla wielu osób punktem wyjścia do dyskusji o opłacalności tego zawodu.

Czego pracodawca oczekuje od kandydata?

wysokiej kultury osobistej i miłego usposobienia,

umiejętności współpracy w grupie,

rzetelności w wykonywaniu obowiązków,

punktualności.

W ogłoszeniu zaznaczono również, że mile widziane są takie cechy jak pełna dyspozycyjność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej oraz zaangażowanie w powierzone zadania.

Realne zarobki salowej w Polsce

Osoby decydujące się na zatrudnienie w bytomskiej placówce otrzymują umowę o pracę. Zgodnie z treścią oferty, wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5318,12 zł brutto, co w przeliczeniu daje kwotę około 3955 zł netto. Do tej podstawy doliczane są również dodatki wynikające z wysługi lat oraz nagrody jubileuszowe.

Siatka płac w ochronie zdrowia

Poziom wynagrodzeń w sektorze medycznym reguluje tak zwana ustawa podwyżkowa, która ustala minimalne stawki płac. Są one waloryzowane corocznie, zazwyczaj z dniem 1 lipca, w oparciu o średnią krajową oraz współczynniki przypisane do konkretnych grup zawodowych.

Dla porównania, lekarz posiadający specjalizację ma obecnie zagwarantowane wynagrodzenie na poziomie około 12,9 tys. zł brutto. Medycy bez specjalizacji otrzymują minimum 10,6 tys. zł brutto. Z kolei pielęgniarki i położne legitymujące się tytułem magistra i specjalizacją mogą liczyć na pensje przekraczające 11 tys. zł brutto, natomiast personel pielęgniarski o niższych kwalifikacjach zarabia w przedziale od 8,3 do 9 tys. zł brutto.