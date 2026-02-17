Środa Popielcowa w 2026 roku nadeszła znacznie szybciej niż w poprzednim roku. Już 18 lutego rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Katolicy w tym okresie powinni się wyrzekać potraw mięsnych. Post ma charakter ilościowy i jakościowy. Oznacza to, że na znak pokuty i ofiary katolikom wolno zjeść w Popielec tylko raz do syta i dwa razy spożyć lekki posiłek. Nakaz ten obowiązuje wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia.

Skąd się wziął post w Kościele?

Papież Urban II (1042-1099) wprowadził zwyczaj postu jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Czego nie wolno jeść w czasie postu?

Katolikom zabronione jest jedzenie głównie mięsa. I to pod każdą postacią. W czasie postu ścisłego nie wolno jest żadnego mięsa surowe, gotowanego, pieczone, duszonego. Co ciekawe zakaz spożywania mięsa dotyczy wyłącznie ssaków i ptaków. Można jeść ryby i owoce morza.

Post ścisły. Lista potraw zakazanych

Zobacz listę w galerii zdjęciowej

10

Post. Co jest zakazane do jedzenia?

Z listy potraw zakazanych z całą pewnością nie będą zadowoleni miłośnicy posiłków serwowanych w sieciach restauracji szybkiej obsługi McDonald's, KFC, Mr Hamburger i Burger King. Zaskoczeni będą także miłośnicy kuchni włoskiej.

Zwyczajowo katolicy odmawiają sobie w post także alkoholu. Chodzi o okazanie skruchy i pokuty za dni szaleństwa od świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przez cały karnawał, gdy alkoholu nie brakowało. W post nie pijemy piwa, wina i alkoholi ciężkich.

Czy w post można jeść słodycze?

Także słodycze są w wielu kulturach zabronione. Formalnie słodycze nie znajdują się na liście Wstrzemięźliwość od słodyczy to znak dobrowolnego odstawienia uciech.

Post ścisły – co można jeść?

Podczas trwania ścisłego postu w kościele katolickim można jeść:

jaja

nabiał

ryby

owoce morza

żaby

ślimaki

kasze

zboża

warzywa

owoce

grzyby

Oczywiście trzeba nadmienić, że w Wielki Post oraz cały rok nie wolno się obżerać. Jedzenie bez umiaru to grzech nieumiarkowania.

Pączkoburgery na Tłusty Czwartek