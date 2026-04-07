Referendum w Bytomiu coraz bliżej. Zebrano wymaganą liczbę podpisów

Martyna Urban
2026-04-07 11:15

Społeczny Komitet Referendalny w Bytomiu poinformował o zakończeniu zbiórki podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta oraz Rady Miejskiej przed końcem kadencji. Według inicjatorów akcji udało się zgromadzić wymaganą liczbę podpisów mieszkańców. Jeszcze dziś dokumenty mają zostać przekazane do Komisarza Wyborczego w Katowicach.

Podpisy zebrane. Dokumenty trafią do komisarza

Społeczny Komitet Referendalny ogłosił zakończenie pierwszego etapu działań związanych z inicjatywą referendalną w Bytomiu. Jak poinformowali jego przedstawiciele, udało się zebrać liczbę podpisów wymaganą przez prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania władz miasta.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Bytomia! Pierwsza część zadania wykonana! Wymagana liczba kart z podpisami została zebrana i zostanie dziś złożona do Komisarza Wyborczego w Katowicach. W dniu dzisiejszym zostanie opublikowany komunikat prasowy w tej sprawie - czytamy w komunikacie komitetu.

Jeszcze dziś - 7 kwietnia listy z podpisami mieszkańców mają zostać przekazane do Komisarza Wyborczego w Katowicach, który rozpocznie formalną procedurę ich weryfikacji.

Pełnomocnik komitetu Mariusz Tazbir podkreśla, że zebranie wymaganej liczby podpisów było możliwe dzięki dużej mobilizacji mieszkańców.

Teraz czas na weryfikację podpisów

Po przekazaniu dokumentów rozpocznie się procedura sprawdzania wniosku przez Komisarza Wyborczego. W jej trakcie urzędnicy zweryfikują m.in.:

  • poprawność danych osób, które podpisały się pod wnioskiem,
  • liczbę ważnych podpisów poparcia,
  • zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami.

Dopiero po zakończeniu tej procedury zapadnie decyzja, czy referendum zostanie formalnie zarządzone.

Jeśli podpisy okażą się ważne i spełnią wszystkie wymogi, mieszkańcy Bytomia mogą zostać wezwani do ponownego udziału w głosowaniu jeszcze przed planowanym terminem wyborów samorządowych.

Dlaczego komitet chce referendum?

Inicjatorzy referendum nie ukrywają powodów swojej decyzji. Wskazują m.in. na – ich zdaniem – trudną sytuację finansową miasta, rosnące koszty życia mieszkańców, kontrowersje dotyczące wydatkowania funduszy unijnych oraz problemy organizacyjne w niektórych miejskich instytucjach, w tym w schronisku dla zwierząt.

– Miasto wygląda tak, jak wygląda. Przykład schroniska dobrze pokazuje sposób funkcjonowania władzy w Bytomiu – przekonuje Mariusz Tazbir.

Do inicjatywy referendalnej odniósł się również bytomskie władze. Prezydent miasta Mariusz Wołosz, który rządzi Bytomiem od ośmiu lat i w ostatnich wyborach samorządowych wygrał już w pierwszej turze, podkreślał wcześniej, że jest gotowy poddać się ocenie mieszkańców.

Jak informowała w lutym rzeczniczka magistratu Małgorzata Węgiel-Wnuk, w lutym do Urzędu Miejskiego wpłynęło zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum. - Pan prezydent wielokrotnie podkreślał, że w każdej chwili jest gotów poddać się ocenie wyborców – mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowa bytomskiego magistratu - mówiła wówczas rzeczniczka bytomskiego magistratu.

Władze miasta podkreślają jednocześnie, że w Bytomiu realizowane są obecnie liczne inwestycje, w tym budowa nowego dworca autobusowego w centrum, tworzenie centrów przesiadkowych w dzielnicach, rozwój infrastruktury dla dzieci – w tym żłobków i przedszkola – a także modernizacje dróg oraz przygotowania do budowy ścieżek rowerowych.

