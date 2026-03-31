Pokopalniany teren zmieni się nie do poznania

Tereny przy ul. Łużyckiej w Bytomiu czeka całkowita przemiana. Jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonowała tu KWK „Centrum” – m.in. skład węgla, waga samochodowa i osadnik. Dziś miasto planuje stworzyć w tym miejscu nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny.

W poniedziałek, 30 marca Bytom oficjalnie przejął od Spółki Restrukturyzacji Kopalń trzy działki o łącznej powierzchni około 3,8 hektara. Ich wartość szacowana jest na około 4 miliony złotych.

Jak podkreśla prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, to ważny krok w kierunku zagospodarowania zdegradowanych terenów.

– Chcemy kompleksowo zagospodarować teren po KWK „Centrum”. Przy ul. Łużyckiej planujemy budowę nowoczesnego krytego basenu. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od dawna – zaznacza prezydent.

Miasto przygotowało już program funkcjonalno-użytkowy inwestycji, który pozwoli ubiegać się o dofinansowanie.

– Mamy gotową dokumentację niezbędną do aplikowania o środki. Mam nadzieję, że za kilka lat spotkamy się tutaj i zobaczymy zupełnie inny krajobraz – dodaje Wołosz.

Zobaczcie zdjęcia z konferencji prasowej ws. przejęcia przez miasta terenów od SRK.

Nowoczesny basen z funkcją sportową i rekreacyjną

Planowany obiekt ma łączyć funkcje sportowe, edukacyjne i rekreacyjne. Główną częścią będzie basen sportowy o wymiarach 35 na 25 metrów, przystosowany do rozgrywek piłki wodnej.

Obiekt spełni wymagania Polskiego Związku Pływackiego oraz międzynarodowych federacji, co umożliwi organizację zawodów sportowych. W planach są również trybuny dla widzów oraz pełne zaplecze dla zawodników i trenerów.

Nowa pływalnia to nie tylko sport. Projekt zakłada także stworzenie rozbudowanej strefy rekreacyjnej. Powstaną dodatkowe niecki basenowe z atrakcjami wodnymi, takimi jak zjeżdżalnie, gejzery, bicze wodne czy masaże.

Dla najmłodszych przewidziano brodzik, a dla dorosłych – strefę wellness z saunami, jacuzzi i miejscem do wypoczynku. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

SRK: „To przestrzeń do rozwoju miasta”

Przekazanie terenów to element szerszej transformacji pokopalnianych obszarów. Jak podkreśla prezes SRK Jarosław Wieszołek, to kolejny przykład zmiany przemysłowych terenów w przestrzeń dla mieszkańców.

– Oddajemy miastu teren, który stanie się przestrzenią aktywnego wypoczynku. To kolejna darowizna SRK dla Bytomia i przykład przemian, które służą lokalnej społeczności – mówi. – Nie przekazujemy tylko gruntów. Przekazujemy przestrzeń do rozwoju, która pozwala realizować ważne inwestycje publiczne – dodaje.

Teren przy ul. Łużyckiej już teraz przechodzi transformację. W 2020 roku powstała tam nowoczesna siedziba straży pożarnej, a w planach jest również budowa nowego komisariatu policji.

W tej samej części miasta ma powstać także akcelerator biznesowy KSSENON, realizowany wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. To inwestycja o wartości blisko 100 milionów złotych.

Jeśli wszystkie plany zostaną zrealizowane, tereny po dawnej kopalni KWK „Centrum” w najbliższych latach całkowicie zmienią swoje oblicze – z przemysłowego zaplecza w nowoczesne centrum życia, sportu i biznesu.