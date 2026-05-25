Zderzenie audi z busem na A4

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek, 25 maja. Zdarzenie miało miejsce około godziny 2:30 na śląskim odcinku autostrady A4. Samochody zderzyły się pomiędzy węzłami Łany i Kleszczów.

Jak przekazał dyżurny komisariatu autostradowego, mężczyzna siedzący za kierownicą osobowego audi prawdopodobnie zasnął. W konsekwencji jego auto z dużą siłą uderzyło w tył jadącego przed nim busa.

W wyniku kolizji ranni zostali dwaj kierowcy: prowadzący audi oraz obywatel Ukrainy, który kierował busem. Obaj mężczyźni zostali przetransportowani do placówki medycznej. Na szczęście ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się odpowiednie służby ratunkowe, policjanci oraz pracownicy obsługi drogowej.

Z informacji udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że tuż po godzinie 6.00 rano ruch na tym odcinku trasy przebiegał już płynnie. Zarówno lewy, jak i prawy pas ruchu były wolne, co zapobiegło tworzeniu się korków.

Mundurowi przestrzegają przed zmęczeniem

Stróże prawa nieustannie przypominają, że to właśnie zmęczenie za kółkiem stanowi jedną z głównych przyczyn dramatycznych wypadków na drogach szybkiego ruchu. Zdecydowanie najbardziej ryzykowne są podróże nocą i wczesnym rankiem. Wtedy to ludzki organizm naturalnie domaga się snu, a zdolność do szybkiej reakcji drastycznie maleje.

Mundurowi apelują do wszystkich zmotoryzowanych, by nigdy nie ignorowali pierwszych sygnałów zmęczenia. Trudności z utrzymaniem pojazdu na swoim pasie, ciągłe ziewanie czy spadająca koncentracja to wyraźne znaki ostrzegawcze. W takich momentach jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zjechanie na najbliższy parking, by dać sobie chwilę na odpoczynek lub drzemkę.

Funkcjonariusze zwracają uwagę na fakt, że przy prędkościach autostradowych nawet ułamek sekundy braku uwagi może skończyć się tragicznie. Wybierając się w długą trasę, każdy kierowca powinien zaplanować odpowiednią ilość postojów, dbać o nawodnienie organizmu i absolutnie unikać wsiadania za kierownicę po wielu godzinach aktywności bez snu.