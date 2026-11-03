Znana restauracja w Orzechu przechodzi do historii. Gmina kupiła budynek za miliony

Po niemal 20 latach działalności gastronomicznej nieruchomość zmieniła właściciela. Przejęła ją gmina Świerklaniec, która zamierza stworzyć w tym miejscu przestrzeń przeznaczoną na działalność kulturalną i społeczną.

Decyzję o zakupie radni podjęli jednogłośnie pod koniec lipca 2026 roku. Transakcję sfinalizowano 27 października, kiedy wójt Grzegorz Zadęcki podpisał akt notarialny.

Cena zakupu wyniosła 2,6 miliona złotych, choć rzeczoznawca majątkowy oszacował wartość nieruchomości na ponad 3 miliony złotych.

Zamiast wesel będą warsztaty i wydarzenia kulturalne. Oto plany gminy

Dawny Arachid ma zostać gruntownie dostosowany do nowych funkcji. W budynku o powierzchni użytkowej niemal 650 metrów kwadratowych swoje główne siedziby znajdą Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu.

Obie instytucje pozostaną organizacyjnie niezależne, ale będą działały pod jednym dachem. Dzięki temu mieszkańcy mają zyskać większy dostęp do zajęć, warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych.

Władze gminy zwracają uwagę, że nieruchomość ma kilka istotnych atutów. Oprócz dużej powierzchni budynku do dyspozycji będzie przestronny parking. Zaplanowano również budowę chodnika łączącego obiekt z ulicą Wieczorków.

– Lokalizacja jest wręcz idealna. Do dyspozycji jest ogromny parking i budynek o dużej powierzchni użytkowej. Planujemy również budowę chodnika łączącego to miejsce z ulicą Wieczorków, aby dojście było łatwe i bezpieczne – mówi Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec.

Jak podkreśla samorządowiec, dotychczasowe lokale instytucji kultury nie pozwalały na swobodne rozwijanie działalności. Zakup budynku ma rozwiązać ten problem.

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Stropy podparte drewnianymi belkami. Dyrektorka biblioteki ujawnia, w jakich warunkach pracują

Szczególnie trudna sytuacja panuje w obecnej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu. Jak przyznaje jej dyrektorka, Hanna Przybyła, stan techniczny budynku pozostawia wiele do życzenia.

– W obecnej siedzibie w Świerklańcu nawet stropy w piwnicy mamy podtrzymywane drewnianymi belkami ze względu na pęknięcia – ujawnia Hanna Przybyła.

Biblioteka od dawna potrzebowała większej przestrzeni. Organizuje liczne warsztaty oraz zajęcia dla najmłodszych mieszkańców, a w przyszłości chciałaby rozszerzyć ofertę także dla młodzieży i seniorów.

– Potrzebowaliśmy nowego miejsca przede wszystkim z powodów lokalowych, ale także z myślą o dalszym rozwoju. Organizujemy mnóstwo warsztatów i zajęć dla dzieci, dlatego większa przestrzeń jest nam niezbędna. Bardzo chciałabym też znaleźć miejsce dla młodzieży i seniorów – podkreśla dyrektorka.

Nowe centrum kultury w powiecie tarnogórskim. „Wydarzeń na pewno nie zabraknie”

Duże nadzieje z przeprowadzką wiąże także Gminny Ośrodek Kultury. Jego dyrektorka, Anna Kempa-Gąsior, chciałaby stworzyć miejsce, które będzie czymś więcej niż tylko siedzibą instytucji.

Nowy obiekt ma stać się przestrzenią spotkań mieszkańców w różnym wieku, sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań i wspólnemu spędzaniu czasu.

– Marzy nam się, aby instytucje kultury, zarówno Gminny Ośrodek Kultury, jak i Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu, były miejscami, do których chce się wracać. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której każdy mieszkaniec będzie czuł się dobrze – mówi Anna Kempa-Gąsior.

Dyrektorka zapowiada również rozbudowę programu kulturalnego.

– Nasza rola będzie polegała przede wszystkim na przygotowywaniu oferty kulturalnej. Wydarzeń na pewno nie zabraknie – dodaje.

Co z biblioteką i zajęciami w Nakle Śląskim oraz Świerklańcu?

Przeprowadzka głównych siedzib instytucji do Orzecha nie oznacza całkowitego zakończenia ich działalności w pozostałych miejscowościach.

Zgodnie z zapowiedziami gminy zajęcia organizowane obecnie w Nakle Śląskim będą kontynuowane. W Świerklańcu planowane jest natomiast utworzenie punktu bibliotecznego.

Samorząd nie podał jeszcze dokładnej daty otwarcia nowego centrum. Przed rozpoczęciem działalności konieczne będzie przystosowanie dawnego lokalu gastronomicznego do potrzeb biblioteki i ośrodka kultury.

Restauracja Arachid działała od 2007 roku. Teraz rozpoczyna się nowy rozdział

Historia restauracji Arachid w Orzechu sięga 1 marca 2007 roku. Przez blisko dwie dekady lokal funkcjonował jako restauracja i dom przyjęć, w którym organizowano wesela oraz uroczystości rodzinne.

Teraz znane mieszkańcom miejsce ma otrzymać drugie życie. Zamiast sali weselnej powstanie przestrzeń służąca edukacji, kulturze i integracji lokalnej społeczności.

Dla jednych będzie to koniec pewnej epoki, dla innych początek czegoś zupełnie nowego. Jedno jest pewne: budynek przy ulicy Nakielskiej w Orzechu nie zniknie z mapy ważnych miejsc gminy Świerklaniec. Zmieni się jedynie jego rola.