Prokuratura bada śmierć 66-latki w przychodni

Dramatyczne sceny rozegrały się pod koniec września w placówce medycznej przy ulicy Piłsudskiego w Tarnowskich Górach. Seniorka z Nakła Śląskiego zjawiła się na zaplanowaną wizytę u medyka, jednak nie dotarła do gabinetu. Interweniujący ratownicy medyczni przeprowadzili akcję ratunkową, ale niestety nie zdołali uratować życia 66-latki.

Obecnie działania w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach. Śledczy przekazali, że podjęto decyzję o uruchomieniu dwóch postępowań przygotowawczych.

Pierwsze z nich skupia się na zbadaniu dokładnych okoliczności tragicznego incydentu. Drugi wątek dotyczy skomplikowanej sytuacji związanej z formalnym potwierdzeniem śmierci pacjentki.

Dlaczego pojawił się problem z kartą zgonu?

Z ustaleń prokuratury wynika, że po stwierdzeniu zgonu pacjentki wystąpiły nieoczekiwane komplikacje z wydaniem odpowiednich dokumentów, które są niezbędne do oficjalnego potwierdzenia śmierci.

Obecny na miejscu tragedii prokurator dyżurny wyraził zgodę na przekazanie zwłok bliskim zmarłej. Szybko jednak wyszło na jaw, że ratownicy medyczni, którzy brali udział w akcji ratunkowej, przygotowali jedynie kartę czynności medycznych, pomijając wystawienie karty zgonu.

Sytuację komplikował fakt, że żaden z medyków przebywających w tym czasie w placówce nie podjął się wypisania wymaganego dokumentu. Problem rozwiązała dopiero interwencja lekarki pracującej w innej przychodni, która przyjechała na miejsce i sporządziła kartę zgonu.

Wcześniejsze doniesienia medialne wskazywały, że zwłoki seniorki znajdowały się na klatce schodowej budynku przez kilka godzin. W tym czasie swoje czynności prowadzili tam funkcjonariusze policji oraz prokurator.

Zlot pojazdów zabytkowych w Tarnowskich Górach:

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Prokuratura wszczęła dwa postępowania

Obecnie trwają intensywne prace śledczych mające na celu dokładne przeanalizowanie zarówno samego momentu upadku i zgonu kobiety, jak i późniejszych problemów z procedurami stwierdzenia zgonu.

Pierwsze ze śledztw, dotyczące okoliczności śmierci 66-latki, toczy się pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, co jest zagrożone odpowiedzialnością karną z artykułu 155 Kodeksu karnego.

Drugie postępowanie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 231 § 1 Kodeksu karnego. W tym przypadku organy ścigania weryfikują, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez zaniechanie wypisania karty zgonu.

Na ten moment podjęte kroki nie oznaczają, że komukolwiek zostaną postawione zarzuty. Głównym celem prokuratury jest zrekonstruowanie przebiegu wypadków i rzetelna ocena zachowania wszystkich zaangażowanych w tę sprawę służb i osób prywatnych.