Makabryczny mord wstrząsnął miastem. Przeciął piłą ciało sąsiada i ukrył w zbiorniku

Makabryczna zbrodnia w Chełmie Śląskim. Józef G. usłyszał wyrok

Dramat rozpoczął się 10 lipca, kiedy 49-letni pan Michał wyruszył na wycieczkę rowerową do swojego znajomego. Dotarł na miejsce, ale ślad po nim zaginął i rozpoczęły się długie poszukiwania. Sprawa nabrała tempa w grudniu, gdy policjanci natrafili na rozczłonkowane zwłoki w zbiorniku na deszczówkę u Józefa G. Właściciel posesji początkowo udawał niewiedzę na temat losów sąsiada, choć ten nigdy nie wyszedł z jego podwórka żywy. Po zabiciu ofiary, sprawca użył piły spalinowej do poćwiartowania zwłok. Jak przekazywała wówczas Katarzyna Szewczyk z lokalnej komendy policji w Bieruniu, decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące z zarzutem morderstwa.

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Sąd w Katowicach skazał zabójcę na 15 lat

Proces zakończył się 10 lipca wyrokiem, w którym Józef G. otrzymał łącznie 15 lat więzienia – w tym karę za zabójstwo oraz zbezczeszczenie zwłok. Sąd nakazał mu również wypłatę zadośćuczynienia rodzinie ofiary, po 50 tysięcy złotych na osobę. Sędzia wziął pod uwagę podeszły wiek sprawcy oraz to, że przyznał się do popełnionej zbrodni, co uznano za okoliczność łagodzącą. Jak poinformował obecny na rozprawie reporter „Super Expressu”, mecenas Łukasz Powązka, reprezentujący bliskich ofiary, uznał wyrok za niewystarczający i najprawdopodobniej złoży apelację.

Na ogłoszeniu orzeczenia w Katowicach zabrakło prokuratora. Biorąc pod uwagę zapowiedź apelacji ze strony pełnomocnika rodziny zmarłego Michała, sprawa makabrycznego zabójstwa będzie jeszcze powracać na wokandę i z pewnością do niej wrócimy w serwisie ESKA Śląsk News.

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