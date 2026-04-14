Nowa ekspertyza zmienia sytuację

Podczas konferencji prasowej we wtorek, 14 kwietnia władze miasta zaprezentowały wyniki obszernej analizy technicznej estakady przebiegającej przez centrum Chorzowa. Dokument dopuszcza dalsze użytkowanie obiektu, jednak tylko pod warunkiem wprowadzenia znaczących ograniczeń.

– Dopuszcza się dalszą eksploatację estakady, ale w warunkach ograniczonych. Ruch samochodowy mógłby odbywać się jednym pasem w każdym kierunku i tylko dla pojazdów do 3,5 tony. Tramwaje natomiast mogłyby korzystać z jednego toru – przekazał prezydent Chorzowa Szymon Michałek.

Na wznowienie ruchu przygotowują się już również Tramwaje Śląskie. Spółka deklaruje, że po decyzji władz natychmiast rozpocznie przeglądy torowiska oraz sieci trakcyjnej, które od wielu miesięcy nie były użytkowane.

– Po konferencji skontaktowałem się z naszymi inżynierami, aby rozpocząć przygotowania do przeglądu torów i sieci trakcyjnej. Jeśli zapadnie decyzja o przywróceniu ruchu, jesteśmy w stanie uruchomić tramwaje nawet w ciągu 48 godzin – powiedział Marcin Michalik z Tramwajów Śląskich.

Linia przebiegająca przez estakadę jest jedną z kluczowych w całej aglomeracji i łączy m.in. Bytom z Katowicami.

Kluczowa trasa dla całej aglomeracji

Estakada znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 79 i przez lata była jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych regionu. Przed jej zamknięciem codziennie przejeżdżało tędy nawet 40 tysięcy samochodów.

Dlatego decyzja o nagłym wyłączeniu obiektu z użytkowania w czerwcu 2025 roku wywołała ogromne utrudnienia w całej aglomeracji.

– To informacja, na którą mieszkańcy Chorzowa i całego regionu czekali od dawna. Ekspertyza pokazuje, że ruch nad i pod estakadą można przywrócić, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich ograniczeń – podkreślił wojewoda śląski Marek Wójcik.

Nowa ekspertyza liczy ponad 600 stron i szczegółowo opisuje problemy konstrukcyjne obiektu. Specjaliści wskazują m.in. na wieloletnie oddziaływanie wilgoci i zanieczyszczeń przemysłowych, które doprowadziły do osłabienia elementów konstrukcyjnych.

Według ekspertów estakada znajduje się obecnie w stanie przedawaryjnym, a jej nośność została znacząco ograniczona.

Estakada na zdjęciach:

Rozwiązanie tylko tymczasowe

Eksperci nie mają wątpliwości, że ewentualne przywrócenie ruchu byłoby jedynie rozwiązaniem przejściowym. Konstrukcja nie nadaje się do kompleksowego remontu, dlatego w przyszłości prawdopodobnie konieczna będzie jej rozbiórka.

Zgodnie z analizą obiekt mógłby funkcjonować jeszcze przez kilka lat, pod warunkiem stałego monitorowania jego stanu technicznego i wykonywania bieżących prac zabezpieczających.

Władze miasta zapowiadają dalsze konsultacje z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz służbami nadzoru budowlanego. Jeśli zapadnie pozytywna decyzja, ruch na estakadzie może zostać przywrócony jeszcze w maju.

Dla mieszkańców oznaczałoby to koniec długiego okresu komunikacyjnych utrudnień i częściowy powrót do normalności w jednej z najważniejszych części drogowej infrastruktury regionu.