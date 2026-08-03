Chorzów jest jednym z najciekawszych miast na Śląsku. Jego nazwa wywodzi się od wsi

Choć pierwsze wzmianki o osadzie Zversov, być może tożsamej z późniejszym Chorzowem, pochodzą z 1136 roku, za pewną datę uznaje się rok 1257. Wtedy to, 24 czerwca, książę opolski Władysław wydał akt zezwalający na lokację wsi Chorzów (w dokumencie jako Chareu), którą przekazał Zakonowi Kanoników Regularnych Grobu Bożego, zwanym bożogrobcami.

Prawdziwy przełom w historii regionu nastąpił pod koniec XVIII wieku. W 1778 roku ksiądz Ludwik Bojarski odkrył tu złoża węgla kamiennego, co zapoczątkowało rewolucję przemysłową na tych ziemiach. W 1799 roku Friedrich Wilhelm von Reden otworzył hutę, którą na cześć pruskiego króla nazwano „Königshütte” (Huta Królewska). Wokół niej szybko zaczęła rosnąć osada przemysłowa o tej samej nazwie, która w 1868 roku otrzymała prawa miejskie. Co istotne, wieś Chorzów pozostawała wówczas samodzielną jednostką administracyjną. Dopiero 1 lipca 1934 roku, na mocy uchwały Sejmu Śląskiego, miasto Królewska Huta połączyło się z gminą wiejską Chorzów (dzisiejszy Chorzów Stary) oraz Nowymi Hajdukami. Wtedy też cały, znacznie powiększony organizm miejski przyjął nazwę Chorzów, zrywając symbolicznie z pruską przeszłością.

Charakter Chorzowa przez dziesięciolecia kształtował przemysł ciężki. Symbolem tej epoki są liczne zabytki poprzemysłowe, które dziś stanowią świadectwo potęgi regionu. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów jest wieża wyciągowa szybu „Prezydent”, pozostałość po dawnej kopalni. W krajobraz miasta wpisują się także inne historyczne obiekty, jak zespół szybu „Elżbieta” czy budynki należące niegdyś do Huty Królewskiej.

Jednocześnie Chorzów jest miastem, które oferuje mieszkańcom i turystom ogromne tereny zielone. Najważniejszym z nich jest Park Śląski, na terenie którego znajduje się wiele atrakcji. Do najważniejszych należą Planetarium Śląskie, otwarte w 1955 roku, będące największym i najbardziej znanym tego typu obiektem w Polsce, a także Górnośląski Park Etnograficzny, Śląski Ogród Zoologiczny oraz najstarszy w kraju lunapark – Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Chorzów może poszczycić się wieloma obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, które odzwierciedlają jego wielokulturową i dynamiczną historię. Wśród nich wyróżniają się:

Obiekty sakralne: kościół św. Barbary, którego parafia powstała jako pierwsza w Królewskiej Hucie, neogotycki kościół św. Jadwigi Śląskiej, a także kościół ewangelicki im. ks. Marcina Lutra.

kościół św. Barbary, którego parafia powstała jako pierwsza w Królewskiej Hucie, neogotycki kościół św. Jadwigi Śląskiej, a także kościół ewangelicki im. ks. Marcina Lutra. Budynki użyteczności publicznej: monumentalny gmach poczty głównej, ratusz, który w latach 20. XX wieku został przebudowany, tracąc swój pierwotny charakter, oraz historyczna Hala Targowa.

monumentalny gmach poczty głównej, ratusz, który w latach 20. XX wieku został przebudowany, tracąc swój pierwotny charakter, oraz historyczna Hala Targowa. Zabudowa poprzemysłowa i mieszkalna: oprócz wspomnianej wieży szybu „Prezydent”, na uwagę zasługują zespoły osiedli robotniczych, a także reprezentacyjne wille i kamienice z przełomu XIX i XX wieku.

Wszystkie te elementy składają się na obraz miasta o bogatej tożsamości, w której historia przemysłu harmonijnie współistnieje z nowoczesnymi funkcjami rekreacyjnymi i kulturalnymi.

Tak wygląda Chorzów, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

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