Wiadomo już, kto pokieruje Częstochową w najbliższym czasie. Po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz całej Rady Miasta, premier Donald Tusk wyznaczył nowego zarządcę samorządu. Stanowisko komisarza powierzono Łukaszowi Pabisiowi, który dotychczas pełnił funkcję wiceprezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Uroczyste przekazanie nominacji odbędzie się w czwartek, 5 listopada, w godzinach przedpołudniowych. Podczas wizyty w częstochowskim urzędzie miasta stosowny dokument wręczy nowemu komisarzowi wojewoda śląski Marek Wójcik.

Wyznaczenie zarządcy stanowi bezpośrednią konsekwencję referendum przeprowadzonego 25 października. Wówczas mieszkańcy miasta zdecydowali o skróceniu kadencji zarówno samego włodarza, jak i wszystkich radnych.

Łukasz Pabiś nowym komisarzem w Częstochowie. Kim jest zastępca prezydenta?

Wyznaczony zarządca doskonale zna realia lokalnego samorządu. W bieżącej kadencji Łukasz Pabiś zajmował stanowisko zastępcy prezydenta Częstochowy, a pod jego nadzorem znajdowały się kwestie związane z edukacją, planowaniem przestrzennym oraz administracją architektoniczno-budowlaną.

Samorządowiec ten reprezentował Koalicję Obywatelską w dotychczasowym układzie rządzącym miastem, który jego ugrupowanie tworzyło wspólnie z Nową Lewicą.

Obecnie zakres jego władzy ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Objęcie funkcji komisarza oznacza, że skupi on w swoich rękach kompetencje należące dotąd do prezydenta oraz Rady Miasta.

W praktyce sprowadza się to do tego, że nowy zarządca będzie nie tylko kierował bieżącą pracą urzędu, ale także samodzielnie podejmował uchwały leżące wcześniej w gestii miejskich radnych.

Wśród kluczowych wyzwań stojących przed komisarzem znajduje się opracowanie oraz późniejsze zatwierdzenie budżetu Częstochowy na 2027 rok.

Referendum w Częstochowie. Mieszkańcy odwołali Krzysztofa Matyjaszczyka i Radę Miasta

Gwałtowne zmiany na szczytach władzy to efekt wydarzeń z 25 października 2026 roku. Właśnie tego dnia Częstochowianie udali się na głosowanie, by rozstrzygnąć o przyszłości prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i zasiadających w radzie samorządowców.

Wola wyborców nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Odwołanie prezydenta poparło aż 96,97 proc. uczestników, a za rozwiązaniem Rady Miasta zagłosowało 96,24 proc. biorących udział w referendum. Ponieważ frekwencja zapewniła ważność głosowania, kadencja obu tych organów została oficjalnie przerwana przed czasem.

Taki obrót spraw wymusił na władzach państwowych wskazanie komisarza gwarantującego stabilne działanie samorządu aż do momentu wyłonienia nowych przedstawicieli w wyborach.

Krzysztof Matyjaszczyk z zarzutami korupcyjnymi. Kulisy śledztwa w Częstochowie

Kryzys polityczny w częstochowskim samorządzie narastał już od wielu miesięcy.

Wyglądało to tak, że reprezentujący Lewicę Krzysztof Matyjaszczyk był odsunięty od pełnienia swoich obowiązków już od 25 lutego 2026 roku. Śledczy nałożyli na niego wówczas środki zapobiegawcze, które zakazywały mu wstępu do gmachu urzędu miasta oraz jakichkolwiek kontaktów z podległymi urzędnikami.

Na włodarzu ciążą bowiem zarzuty o charakterze korupcyjnym, będące efektem zakrojonego na szeroką skalę śledztwa, w którym podejrzanych jest ponad 20 osób, w tym biznesmeni, urzędnicy samorządowi i inne postacie.

Sam Krzysztof Matyjaszczyk konsekwentnie odpiera oskarżenia, twierdząc, że stał się celem pomówień. Zgodnie z prawem samo przedstawienie zarzutów nie jest równoznaczne z uznaniem winy.

Niezależnie od ustaleń prokuratury, ostateczny wyrok polityczny wydali sami wyborcy w trakcie październikowego głosowania.

Kiedy przedterminowe wybory w Częstochowie? Łukasz Pabiś zarządza tymczasowo

Rządy Łukasza Pabisia w częstochowskim magistracie mają charakter wyłącznie przejściowy i potrwają do wyboru nowych władz.

Decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów na urząd prezydenta oraz do Rady Miasta podejmie premier Donald Tusk. Obowiązujące przepisy stanowią, że głosowanie musi zostać przeprowadzone w terminie 90 dni od oficjalnego ogłoszenia wyników referendum.

Rola rządowego zarządcy dobiegnie końca w chwili, gdy nowo wybrany prezydent złoży przysięgę, a nowa Rada Miasta zainauguruje swoją działalność.

Aż do tego czasu to właśnie na Łukaszu Pabisiu będzie spoczywać pełna odpowiedzialność za funkcjonowanie miasta oraz podejmowanie strategicznych dla Częstochowy rozstrzygnięć.