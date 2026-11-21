Wstrząs na Śląsku obudził mieszkańców Katowic i sąsiednich miast

21 listopada około godziny 5:34 mieszkańcy Katowic oraz okolicznych miejscowości odczuli bardzo mocne drgania. Zjawisko wystąpiło o świcie, wyrwało ze snu wiele osób. Drgania na powierzchni były na tyle wyraźne, że w mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły pojawiać się pierwsze relacje.

Internauci w swoich wpisach relacjonowali, że w mieszkaniach przesuwały się przedmioty, a całe budynki i łóżka wyraźnie się kołysały. Z relacji świadków wynika, że zdarzenie trwało kilka sekund. Sygnały o wyczuwalnych ruchach ziemi napływały nie tylko z samych Katowic, ale również z Chorzowa, Mikołowa, Tychów, Świętochłowic, Mysłowic oraz Sosnowca.

W pierwszych chwilach po zdarzeniu dokładna lokalizacja jego źródła pozostawała nieznana. Ze wstępnych wyliczeń portali śledzących aktywność sejsmiczną wynikało, że wstrząs miał magnitudę 3,26, a jego hipocentrum znajdowało się na głębokości około 950 metrów. Wskazywano wówczas, że epicentrum mogło być zlokalizowane w okolicach katowickiej dzielnicy Załęże.

Nieco inne wyliczenia przedstawiło Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Według danych tej instytucji magnituda porannego zjawiska sięgnęła około 3,5 przy ognisku położonym mniej więcej kilometr pod ziemią.

Kopalnia Murcki-Staszic źródłem wstrząsu. Polska Grupa Górnicza podaje dane

Oficjalne ustalenia w tej sprawie przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, Ewa Grudniok. Potwierdziła ona, że punktualnie o godzinie 5:34 doszło do wstrząsu na terenie katowickiej kopalni Murcki-Staszic.

Zjawisko miało bardzo dużą siłę, wynikającą z prowadzonych prac wydobywczych. Energia tego górniczego wstrząsu osiągnęła wartość 8 × 10⁷ J, co oznacza dokładnie 80 milionów dżuli.

Z danych udostępnionych przez przedstawicielkę PGG wynika, że źródło zlokalizowano w pokładzie 510 na poziomie 510/2, około 80 metrów za frontem ściany 21Z/510/S. Ognisko tego zdarzenia znajdowało się w odległości mniej więcej 45 metrów w kierunku południowym od upadowej 21Z.

Żaden z górników, ani załogi przebywającej pod ziemią nie został ranny.

Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic:

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Zgłoszenia od mieszkańców Katowic po wstrząsie w kopalni Murcki-Staszic

Rzeczniczka Ewa Grudniok poinformowała również o reakcjach lokalnej społeczności. Po porannym incydencie do administracji zakładu górniczego dotarło sześć oficjalnych zgłoszeń od mieszkańców, którzy odczuli drgania na powierzchni.

Na Górnym Śląsku aktywność sejsmiczna wywołana pracami pod ziemią jest powszechnym problemem. Wieloletnie wydobycie węgla kamiennego w tym regionie stale zmienia naprężenia w strukturze górotworu. Kiedy dochodzi do ich nagłego rozładowania, ziemia zaczyna drżeć, co wyraźnie odczuwają lokatorzy okolicznych domów.