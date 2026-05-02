Kłęby czarnego dymu nad Osiedlem Przyjaźń

Do zdarzenia doszło w sobotę, 2 maja w jednym z budynków wielorodzinnych na osiedlu Przyjaźń w Tarnowskich Górach. Po godzinie 9.00 w mieszkaniu na parterze wybuchł pożar, który szybko objął lokal i zaczął powodować silne zadymienie klatki schodowej.

Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani jeszcze przed pełnym rozwinięciem ognia. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Łącznie w działaniach uczestniczyło 18 strażaków, którzy przystąpili do gaszenia ognia oraz zabezpieczenia obiektu.

Jak poinformował dyspozytor Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, jedna osoba przebywająca w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, samodzielnie opuściła lokal przed przybyciem służb. Z budynku ewakuowano łącznie 14 osób. Lokator mieszkania wymagał udzielenia pierwszej pomocy przez Zespół Ratownictwa Medycznego.Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

— Pożar wybuchł około godziny 9:00. Na miejscu pracuje pięć zastępów PSP. Ewakuowano 14 mieszkańców. Obecnie trwa dogaszanie. W działaniach uczestniczy również zespół ratownictwa medycznego, pogotowie gazowe i energetyczne — przekazał dyspozytor PSP w Tarnowskich Górach.

Ustalono wstępną przyczynę pożaru mieszkania

Służby zabezpieczyły teren i prowadzą działania mające na celu całkowite ugaszenie ognia oraz oddymienie budynku. Jak przekazał naszej redakcji dyspozytor, sytuacja jest opanowana. Obecnie trwa dogaszanie pożaru.

Według wstępnych ustaleń, najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być zapalenie się hulajnogi elektrycznej znajdującej się w trakcie ładowania w mieszkaniu. Okoliczności zdarzenia będą jednak szczegółowo wyjaśniane przez biegłych po zakończeniu akcji ratunkowej.

