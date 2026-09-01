Alarm wpłynął około północy z 31 sierpnia na 1 września. Służby zostały wezwane do pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Chopina Bocznej 6 w Jaworznie.

Sytuacja od początku wyglądała poważnie. W trakcie zdarzenia doszło do wybuchu, a następnie zawalenia części budynku. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe.

Dwie osoby poszkodowane

Jak wynika z informacji przekazanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Ze względów bezpieczeństwa z budynku trzeba było ewakuować mieszkańców. Łącznie obiekt opuściło sześć osób.

Akcja ratunkowa wymagała zaangażowania większych sił. Na miejsce skierowano grupę poszukiwawczą, a także dodatkowe zastępy straży pożarnej, w tym strażaków z Sosnowca. W przypadku zawalenia części budynku szczególnie istotne było sprawdzenie, czy pod elementami konstrukcji nie znajdują się kolejne osoby.

Strażacy prowadzili działania mające na celu opanowanie sytuacji i zabezpieczenie budynku. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego akcja pożarowa zakończyła się około godziny 00:40.

Po zakończeniu działań mieszkańcy mogli wrócić do swoich lokali.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie okoliczności zdarzenia są już wyjaśnione. Kluczowe będzie ustalenie, co doprowadziło do pożaru i wybuchu oraz jakie były przyczyny zawalenia części budynku.

Na tym etapie nie ma również informacji pozwalających jednoznacznie wskazać przyczynę powstania pożaru.

Nocna akcja w Jaworznie

Pożar budynku mieszkalnego w środku nocy zawsze stanowi szczególne zagrożenie. Mieszkańcy mogą być zaskoczeni przez ogień i dym, a ograniczona widoczność dodatkowo utrudnia prowadzenie działań ratunkowych.

W tym przypadku sytuację dodatkowo skomplikowało zawalenie części budynku po wybuchu, dlatego na miejsce skierowano również grupę poszukiwawczą. Najważniejsze jest to, że po zakończeniu akcji mieszkańcy ewakuowanego budynku mogli wrócić do swoich mieszkań.

Służby będą teraz wyjaśniać dokładny przebieg nocnego zdarzenia. Więcej informacji dotyczących stanu osób poszkodowanych oraz przyczyn pożaru może pojawić się po przeprowadzeniu dalszych czynności.

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