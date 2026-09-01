13-latek na hulajnodze wjechał w Audi. Trafił do szpitala

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj, po godzinie 18.00, na skrzyżowaniu ulicy Śląskiej ze Św. Marka w Miasteczku Śląskim. W pewnym momencie jadący elektryczną hulajnogą 13-latek zderzył się z samochodem osobowym.

Informacja o wypadku trafiła do policjantów, którzy na miejsce skierowali funkcjonariuszy drogówki. Mundurowi rozpoczęli zabezpieczanie miejsca zdarzenia i ustalanie, jak dokładnie doszło do zderzenia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni mieszkaniec Miasteczka Śląskiego niewłaściwie wykonał manewr na skrzyżowaniu. W efekcie wjechał w bok osobowego Audi. Samochodem kierował 39-letni mieszkaniec Miasteczka Śląskiego.

Zderzenie zakończyło się obrażeniami u nastolatka. Na miejscu pojawili się nie tylko policjanci, ale również strażacy oraz ratownicy medyczni. 13-latek został zabrany do szpitala, gdzie miał przejść dalsze badania.

Policjanci przekazali, że w chwili zdarzenia zarówno kierujący Audi, jak i chłopiec byli trzeźwi. Nastolatek miał również na głowie kask ochronny.

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Policja ustala, co dokładnie się wydarzyło

Na tym etapie funkcjonariusze nie kończą jeszcze sprawy. Policjanci z drogówki, na podstawie zebranego materiału oraz ustaleń poczynionych na miejscu, będą dokładnie odtwarzać przebieg zdarzenia.

Kluczowe będzie ustalenie, w jaki sposób 13-latek poruszał się po skrzyżowaniu i jak doszło do kontaktu z samochodem.

Choć w tym przypadku skończyło się na obrażeniach wymagających przewiezienia do szpitala, zdarzenie pokazuje, jak niewiele potrzeba, by jazda elektryczną hulajnogą zakończyła się wypadkiem.

Hulajnoga to nie zabawka

Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i przypominają o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Elektryczna hulajnoga jest środkiem transportu, a korzystanie z niej wymaga znajomości zasad poruszania się po drodze.

Szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci powinni zwracać rodzice. Przed przekazaniem dziecku hulajnogi warto upewnić się, że zna podstawowe zasady ruchu drogowego, rozumie zagrożenia i wie, jak zachować się w sytuacji, gdy na drodze pojawi się samochód lub inny uczestnik ruchu.

W przypadku młodych użytkowników znaczenie ma również odpowiednie przygotowanie do samodzielnej jazdy. Nieznajomość przepisów, błędnie wykonany manewr, chwila nieuwagi albo nadmierna brawura mogą doprowadzić do zderzenia.

Wypadek w Miasteczku Śląskim jest kolejnym przypomnieniem, że na drodze nie ma miejsca na lekceważenie zasad bezpieczeństwa. Nawet krótka przejażdżka hulajnogą może skończyć się poważnymi konsekwencjami, szczególnie w rejonie skrzyżowań i w sytuacji, gdy na drodze znajdują się samochody.

Policjanci apelują o rozwagę i przypominają: bezpieczeństwo na drodze zależy od zachowania każdego uczestnika ruchu.