O krok od tragedii w powiecie myszkowskim

Do poważnego wypadku doszło we wtorek, 14 kwietnia, około godziny 18.55 w miejscowości Mrzygłód w powiecie myszkowskim. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Paderewskiego. Jak ustalili wstępnie policjanci, samochód osobowy, którym podróżowało pięć młodych osób, wypadł z drogi, dachował, a następnie z dużą siłą uderzył w przydrożne drzewo.

W wyniku zdarzenia wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe zostały ranne. Poszkodowani to młodzi ludzie w wieku od 15 do 18 lat. Z powodu powagi obrażeń wszyscy trafili do śląskich szpitali. Jedna z najbardziej poszkodowanych osób została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast pozostali uczestnicy wypadku zostali przewiezieni karetkami pogotowia ratunkowego do okolicznych placówek medycznych.

Na miejsce zdarzenia skierowano liczne służby ratunkowe, w tym zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanym, a strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i uszkodzony pojazd.

Znana jest już wstępna przyczyna wypadku z udziałem nastolatków

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną wypadku mogło być niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

– Ze wstępnych informacji policji wynika, że kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, w wyniku czego pojazd dachował, a następnie uderzył w drzewo – przekazała redakcji "ESKI" młodsza aspirant Klaudia Maladyn, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Policjanci potwierdzili również, że kierowca pojazdu był trzeźwy. Dokładne okoliczności oraz przebieg zdarzenia będą teraz szczegółowo wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

Akcja ratunkowa na miejscu wypadku trwała ponad dwie godziny. W tym czasie droga była częściowo zablokowana, a ruch w okolicy odbywał się z utrudnieniami. Działania służb zakończyły się około godziny 21.11.

Służby przypominają, że nadmierna prędkość oraz brak dostosowania stylu jazdy do warunków drogowych wciąż należą do najczęstszych przyczyn poważnych wypadków. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę za kierownicą.