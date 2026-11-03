Afera toaletowa w parafii na Śląsku

"Co tydzień trzeba przepychać parafialną toaletę. Do tego dochodzi bałagan pozostawiany w środku. Tak dalej być nie może!" - tak brzmi początek posta, który pojawił się na Facebooku parafii Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach w woj. śląskim.

Apel mógł z pewnością zdziwić więc wiele osób, lecz wygląda na to, że problem z toaletą musi być faktycznie uciążliwy jeśli duchowni postanowili zareagować w taki sposób.

Co tydzień trzeba przepychać parafialną toaletę. Do tego dochodzi bałagan pozostawiany w środku. Tak dalej być nie może! Żyjemy w XXI wieku. Podstawowe zasady korzystania z toalety powinny być oczywiste. Czy we własnym domu również zostawiamy po sobie taki nieporządek? JEŚLI W PRZYSZŁYM TYGODNIU SYTUACJA SIĘ POWTÓRZY — ZAMYKAMY TOALETĘ. [...] - czytamy w poście na Facebooku parafii.

Duchowni zapowiadają zamknięcie i przypominają o zasadach

W swoimi apelu wierni zapowiedzieli zamknięcie toalety jeśli sytuacja jeszcze się powtórzy. Dodatkowo poinformowali w poście - a w zasadzie przypomnieli wiernym - jak powinno się korzystać ze wspólnej toalety.

W poście przypominają, aby do muszli klozetowej nie wrzucać mokrych chusteczek, środków higienicznych czy ręczników papierowych, a po skorzystaniu zostawiać porządek.

WSPÓLNE NIE ZNACZY NICZYJE. Dbanie o parafię zaczyna się także od takich podstaw - czytamy w poście na Facebooku parafii.

Reakcja internautów w sprawie toalety

Pod postem pojawiły się wpisy zdenerwowanych całą sytuacją internautów, którzy nie rozumieją, jak można doprowadzić do takiej sytuacji. Oto część komentarzy:

Nie wiem, jak tak można się zachowywać , w domu też tak robią?

Chrześcijanie, w kosciele przykladnie klecza, a nie potrafia po sobie zostawic czystosci niestety to jest plaga we wszystkich publicznych toaletach

Tych grzechów nie odpuści zwykły ksiądz. Nie ma prawa