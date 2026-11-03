Rekordowa frekwencja w Kolejach Śląskich. Ponad 62 tysiące podróżnych na linii S72

Do niedawna składy Kolei Śląskich obsługujące linię S72 kursowały wyłącznie na odcinku łączącym Rybnik z Żorami. Pod koniec sierpnia zdecydowano jednak o wydłużeniu tej trasy przez Pszczynę aż do Bielska-Białej, co okazało się strzałem w dziesiątkę i odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu.

Z oficjalnych statystyk przedstawionych przez Koleje Śląskie wynika, że w okresie od 30 sierpnia do 24 października 2026 roku pociągami na tej trasie podróżowało 62,5 tysiąca pasażerów.

Warto zestawić te dane z analogicznym okresem 2024 roku, kiedy to składy jeżdżące tylko na trasie między Rybnikiem a Żorami wybrało 8,2 tysiąca osób.

Mimo że zestawiane ze sobą odcinki mają różną długość, to blisko ośmiokrotny skok frekwencji dobitnie obrazuje ogromny popyt na zaktualizowaną siatkę połączeń.

„Pasażerowie doceniają wygodę, czas przejazdu oraz niezawodność pociągów Kolei Śląskich, wybierając je w codziennych dojazdach do pracy, szkół czy na uczelnie” – podkreśla Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Nowy rozkład jazdy Kolei Śląskich. Więcej pociągów z Rybnika do Bielska-Białej

Znakomite rezultaty przewozowe skłoniły zarząd spółki do zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów na tej obleganej linii.

W aktualnym rozkładzie na odcinku łączącym Rybnik z Bielskiem-Białą podróżni mają do dyspozycji 10 par pociągów w tygodniu oraz siedem par w soboty, niedziele i święta.

Nadchodzący rozkład jazdy na lata 2026/2027 przyniesie jednak poszerzenie tej oferty. Od poniedziałku do piątku na tory wyjedzie 11 par składów, co oznacza łącznie 22 połączenia w obie strony, natomiast w weekendy i święta siatka wzrośnie do 10 par, dając pasażerom 20 kursów w ciągu doby.

Taka zmiana ucieszy przede wszystkim pasażerów, którzy codziennie przemieszczają się między tymi ośrodkami do pracy oraz szkół.

„Stale analizujemy potoki pasażerskie i dostosowujemy naszą ofertę do realnych potrzeb mieszkańców regionu. Zwiększenie liczby kursów w nadchodzącym rozkładzie jazdy pozwoli podróżnym na jeszcze lepsze i bardziej elastyczne planowanie codziennych dojazdów” – zapowiada Bartłomiej Wnuk.

Koleje Śląskie wydłużają trasę S72. Od 13 grudnia bezpośrednie pociągi z Raciborza

Zagęszczenie siatki połączeń to tylko część zapowiadanych zmian, ponieważ Koleje Śląskie planują również włączenie kolejnego miasta do linii S72.

Począwszy od 13 grudnia 2026 roku, składy regionalnego przewoźnika będą obsługiwać wydłużoną relację obejmującą Racibórz, Rybnik, Żory, Pszczynę oraz Bielsko-Białą.

Dzięki tej modyfikacji podróżni wsiadający w Raciborzu otrzymają bezpośredni dojazd koleją do Żor, Pszczyny i Bielska-Białej, co wyeliminuje dotychczasową konieczność przesiadania się na stacji w Rybniku.

Rozbudowane połączenie stanowi dogodną alternatywę zarówno dla mieszkańców dojeżdżających na co dzień do pracy czy placówek edukacyjnych, jak i dla turystów planujących weekendowy wypoczynek.

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Sukces połączenia Racibórz – Bielsko-Biała. Koleje Śląskie rozwijają siatkę połączeń

Bilans pierwszych ośmiu tygodni kursowania pociągów na wydłużonej trasie S72 udowodnił, że bezpośrednie skomunikowanie kilku kluczowych ośrodków w regionie było bardzo potrzebne.

Przewiezienie przeszło 62 tysięcy osób w niespełna dwa miesiące stanowiło dla Kolei Śląskich wyraźny sygnał do dalszej rozbudowy tej propozycji przewozowej.

Prawdziwym testem dla wprowadzanych nowości będzie grudniowa korekta rozkładu jazdy. Utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu liczby pasażerów sprawi, że trasa z Raciborza do Bielska-Białej stanie się jednym z kluczowych korytarzy transportowych w tym rejonie województwa śląskiego.

Zaktualizowany rozkład jazdy pociągów zacznie obowiązywać dokładnie 13 grudnia 2026 roku.