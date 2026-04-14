Potężny pożar traw w Lędzinach. Żywioł strawił kilkanaście hektarów [ZDJĘCIA]

Akcja gaśnicza w Lędzinach. Strażacy walczyli z ogromnym pożarem

Ogień strawił rozległy teren nieużytków w śląskich Lędzinach.

Do walki z żywiołem skierowano 52 strażaków, a sytuację udało się opanować w poniedziałkowy wieczór.

Służby ratunkowe ponawiają apele i ostrzegają przed surowymi karami za celowe podpalanie traw.

Ogień strawił około 11 hektarów nieużytków. Jak poinformowali wieczorem strażacy, sytuację udało się opanować. O zdarzeniu poinformował także burmistrz Lędzin Marcin Majer, który opisał je w mediach społecznościowych. Przekazał, że pożar wybuchł w rejonie ulic Folwarcznej i Goławieckiej, przy granicy z Chełmem Śląskim.

Z informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach wynika, że do akcji skierowano 13 zastępów, czyli łącznie 52 strażaków. Według wstępnych ustaleń płomienie objęły trawy oraz pojedyncze drzewa na obszarze około 11 hektarów. Około godziny 22.30 ogień został opanowany, a strażacy przystąpili do dogaszania pogorzeliska. Teren pożaru jest dodatkowo obserwowany z powietrza przy użyciu drona.

Kampania "Stop pożarom traw". Plaga podpaleń na Śląsku

Na początku marca strażacy, jak co roku, rozpoczęli ogólnopolską kampanię „Stop pożarom traw”. Jej celem jest uświadamianie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków oraz ograniczenie wypalania traw, które nasila się wiosną. Strażacy podkreślają, że taki proceder nie poprawia jakości gleby, a prowadzi do śmierci wielu zwierząt i stwarza poważne zagrożenie dla ludzi. Dodatkowo jest niezgodny z prawem i może skutkować grzywną sięgającą nawet 30 tys. zł.

W 2025 roku w województwie śląskim odnotowano 2742 pożary traw i nieużytków rolnych, które objęły łącznie ponad 477 hektarów. W ich wyniku rannych zostało 12 osób, w tym jedno dziecko.

