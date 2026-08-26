Porsche uderzyło w bariery i toyotę. Kolizja zablokowała DK 1 w Tychach

Do kolizji doszło we wtorek, 25 sierpnia po godz. 15 na ul. Beskidzkiej w Tychach, w rejonie zjazdu z DK 1 na trasę S1 w kierunku Mysłowic. Brały w niej udział trzy samochody. Na miejsce przyjechali policjanci, ratownicy medyczni i strażacy.

Ze wstępnych ustaleń policjantów i relacji świadków wynika, że kierujący Porsche nie dostosował prędkości do warunków i stracił panowanie nad samochodem. Auto najpierw uderzyło w bariery energochłonne, a później w Toyotę. Na tym kolizja się nie skończyła, bo uszkodzony został jeszcze Hyundai.

Odłamki i ziemia uszkodziły także hyundaia

Uszkodzony został także Hyundai, choć nie zderzył się bezpośrednio z żadnym z aut. W samochód uderzyły elementy karoserii i bryły ziemi wyrzucone z pobocza. W efekcie w kolizji ucierpiały trzy pojazdy.

Na miejsce przyjechali policjanci ruchu drogowego z Tychów, ratownicy medyczni i strażacy. Ratownicy przebadali osoby podróżujące Toyotą. Nie było potrzeby przewożenia ich do szpitala.

Dwa auta odholowano, kierowca porsche dostał mandat

Z miejsca odholowano Porsche i Toyotę. Kierowca Hyundaia odjechał o własnych siłach, bo jego auto ucierpiało mniej. W czasie działań służb na DK 1 były utrudnienia w ruchu.

Policjanci uznali kierującego Porsche za sprawcę zdarzenia. Dostał mandat w wysokości 5000 zł i 10 punktów karnych.

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