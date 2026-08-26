Handel wrócił na targowisko przy ul. Lipowej. Remont objął 6 tysięcy metrów kwadratowych

Na targowisko przy ul. Lipowej wrócił handel po remoncie większości placu. Nowa nawierzchnia jest już gotowa na przeważającym obszarze, a roboty prowadzi Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. Inwestycja objęła około 6 tysięcy metrów kwadratowych.

Wykonawca sfrezował starą nawierzchnię, naprawił podbudowę, wyregulował studzienki i wpusty, a potem ułożył nowe warstwy asfaltu. Na dużej części targowiska zniknęły dziury i nierówności, więc przejście między stoiskami jest łatwiejsze zarówno dla klientów, jak i sprzedających.

Pod stałymi straganami nie będzie asfaltu. PRUiM ułoży tam kostkę

Po ułożeniu asfalt trzeba zagęścić walcem, żeby nawierzchnia była równa i trwała. Pod stałe konstrukcje taka maszyna nie wjedzie, dlatego w tych miejscach PRUiM ułoży kostkę betonową.

Remont prowadzono etapami. Handel wstrzymano tylko na krótko

Roboty rozplanowano tak, by handel trwał jak najdłużej. Przez większość remontu sprzedający mogli normalnie pracować, a całkowite wyłączenie placu ograniczono do krótkiego okresu.

Ułożenie kostki pod stałymi straganami będzie ostatnim etapem obecnego remontu. To nie koniec zmian na targowisku. Na 2027 rok zaplanowano wymianę części wiat handlowych.

Opłaty za miejsca handlowe bez podwyżek

Remont nie przyniesie podwyżek dla handlujących. Stawki za dzierżawę miejsc handlowych mają pozostać bez zmian.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI