Policja w katowickiej papugarni. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 130 ptaków

Katowiccy policjanci prowadzą postępowanie

Z wtorkowego komunikatu opublikowanego przez Komendę Miejską Policji w Katowicach wynika, że postępowanie miało swój początek jeszcze w ubiegłym roku. Działania w tym zakresie realizują funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej, a nadzór nad całością sprawuje Prokuratura Rejonowa Katowice-Zachód. Do tej pory mundurowi zdążyli przesłuchać świadków, przeanalizować dokumentację oraz nawiązać współpracę z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

"Wcześniej zabezpieczone zostały również trzy ptaki, a do sprawy powołano biegłego z zakresu dobrostanu zwierząt. Z wydanej opinii wynikało, że wszystkie ptaki mogą być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, a ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu" - przekazali policjanci.

Około 130 papug z Katowic trafiło do fundacji

Mundurowi dodali, że w poniedziałek, 11 maja, na mocy prokuratorskiego postanowienia, funkcjonariusze wraz z wolontariuszami oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przeprowadzili czynności w papugarni. W ich trakcie zabezpieczono aż 130 papug, które na czas trwania postępowania przekazano pod opiekę fundacji.

"Obecnie prowadzone będą kolejne czynności procesowe, w tym sporządzenie dalszej opinii biegłego, dotyczącej wszystkich zabezpieczonych ptaków. Dalsze decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po zgromadzeniu całości materiału dowodowego" - czytamy.

