Polacy odwracają się od Zakopanego. Ten kurort w Beskidach zyskuje na popularności

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-16 13:41

Przez lata Zakopane stanowiło główny cel wyjazdów w góry dla wielu Polaków. Obecnie trend ten ulega zmianie, a turyści coraz chętniej wybierają Beskidy. Na celowniku znalazł się zwłaszcza jeden ośrodek, słynący m.in. z imponującego, przypominającego węża hotelu, który błyskawicznie przyciąga nowych gości.

Panorama Zakopanego i Tatr z Giewontem. O rosnącej popularności Szczyrku przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Adfilm/ Shutterstock

Koniec dominacji Zakopanego? Turyści wybierają Szczyrk

Zakopane przez dekady uchodziło za niekwestionowaną stolicę polskich gór, a tłumy spacerujące po Krupówkach czy wspinające się na Giewont były codziennością niezależnie od pory roku. Obecnie jednak rośnie grupa turystów, którzy unikają tatrzańskiego zgiełku i stawiają na spokojniejsze lokalizacje z lepszą infrastrukturą. To właśnie Szczyrk w Beskidzie Śląskim wyrasta na nową gwiazdę na turystycznej mapie Polski, przyciągając tych, którzy szukają alternatywy dla zatłoczonego Podhala.

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Nowoczesna infrastruktura magnesem na turystów w Szczyrku

Choć Szczyrk od zawsze cieszył się uznaniem fanów sportów zimowych, to potężne inwestycje w infrastrukturę znacząco wywindowały jego pozycję. Dzięki nowoczesnym wyciągom, świetnie przygotowanym trasom narciarskim oraz stale rosnącej bazie noclegowej kurort przeżywa prawdziwy renesans. W sezonie zimowym miejscowość staje się jednym z głównych ośrodków narciarskich w kraju, z kolei latem kusi miłośników trekkingu, rowerzystów i wszystkich tych, którzy chcą podziwiać malownicze widoki Beskidów.

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Szczyrk staje się poważną konkurencją dla Zakopanego

Rosnąca popularność Szczyrku wynika również z jego unikalnej atmosfery. Osoby, które wcześniej spędzały urlop pod Tatrami, teraz doceniają mniejszy ruch i bardziej kameralny klimat beskidzkiego miasteczka. Chociaż Zakopane i Tatry wciąż przyciągają rzesze odwiedzających, widać wyraźnie, że Beskidy zdobywają serca turystów szukających nieco innych wrażeń. Zanim wyruszycie do Szczyrku, warto zapoznać się z listą miejsc, które koniecznie trzeba tam zobaczyć.

Co warto zobaczyć w Szczyrku? Największe atrakcje kurortu

Szczyrk to nie tylko raj dla narciarzy, ale również doskonałe miejsce na górskie wędrówki, wycieczki rowerowe i rodzinny wypoczynek. Będąc w tej beskidzkiej miejscowości, warto uwzględnić w swoich planach zwiedzanie kilku najważniejszych punktów:

  • Skrzyczne (1257 m n.p.m.)
  • Ośrodek Szczyrk Mountain Resort
  • Malinowską Skałę
  • Jaskinię Malinowską
  • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski
  • Zabytkowy, drewniany kościół św. Jakuba Apostoła
  • Deptak biegnący wzdłuż rzeki Żylicy.
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