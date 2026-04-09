Pogoda w Katowicach: 10-12 kwietnia 2026

Mieszkańcy Katowic mogą liczyć na stabilny i suchy weekend, choć bez słońca. Pogodę między 10 a 12 kwietnia zdominuje całkowite zachmurzenie, ale głównym trendem będzie powolny wzrost temperatury. Każdy kolejny dzień przyniesie nieco wyższe wartości na termometrach, a wiatr pozostanie słaby i nieuciążliwy, co sprzyjać będzie aktywnościom na zewnątrz.

Początek weekendu pod chmurami

Piątek w Katowicach upłynie pod znakiem gęstych chmur, które całkowicie zasłonią niebo. Opady deszczu nie są jednak prognozowane. Noc będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 1 stopnia Celsjusza. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 10 stopni. Towarzyszyć nam będzie lekki wiatr, którego prędkość nie przekroczy 2 m/s, więc nie będzie on odczuwalny.

Sobota z wyższą temperaturą

Drugi dzień weekendu przyniesie kontynuację pochmurnej aury, ale z wyraźnie wyższą temperaturą. Sobota będzie cieplejsza zarówno w nocy, jak i w dzień. Minimalna temperatura wyniesie około 2 stopni, natomiast w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet 12 stopni Celsjusza. Podobnie jak w piątek, wiatr pozostanie bardzo łagodny, a szansa na opady jest zerowa.

Niedziela najcieplejsza w ten weekend

Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Katowicach. Chociaż niebo wciąż będzie w pełni zachmurzone, ocieplenie stanie się bardziej odczuwalne. Temperatura w nocy nie spadnie poniżej 4 stopni, a w dzień wzrośnie do około 14 stopni Celsjusza. To zdecydowanie najwyższa wartość prognozowana na ten weekend. Wiatr utrzyma swoją niewielką prędkość, a pogoda pozostanie sucha.

Co robić w weekend w Katowicach?

Brak opadów i rosnące temperatury, mimo pochmurnego nieba, zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz. To dobra okazja na dłuższy spacer po miejskich terenach zielonych czy rodzinną wycieczkę rowerową. Stabilna aura pozwoli zaplanować aktywny wypoczynek bez obaw o nagłe załamanie pogody. Chociaż słońca będzie brakować, to umiarkowane temperatury sprawią, że przebywanie na świeżym powietrzu będzie komfortowe.

Dane pogodowe: OpenWeather